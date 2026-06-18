Üç kız kardeşin başarı hikayesi: Aile işletmesini büyütüp 100 kişiye istihdam sağladılar

Sorumluluklarının farkında olduğunu dile getiren Ölmez, şöyle konuştu:

"Babamın hayaliyle kurulmuş bu tesis, şimdi bizimle ilerliyor, büyüyor ve gelişiyor. Üniversitede gıda mühendisliğini tercih etmemdeki amaç da babama destek olmak ve işimizi daha iyi yerlere getirmekti. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Peynir, yoğurt ve ayran ürünlerimiz vardı.

Bunların arasına yöresel ürünler kattık. Süt ürünleri üretimimizi 20-30 tondan 50-60 tona çıkardık. Son günlerde daha çok kaşar peynir üzerinde çalışıyoruz."