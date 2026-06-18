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Üç kız kardeşin başarı hikayesi: Aile işletmesini büyütüp 100 kişiye istihdam sağladılar

Babalarından devraldıkları süt ürünleri tesisinin yönetimini üstlenen üç kız kardeş, geçen 10 yıllık süreçte işletmeyi geliştirerek ihracat yapan bir marka olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üç kız kardeşin başarı hikayesi: Aile işletmesini büyütüp 100 kişiye istihdam sağladılar

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan üç kız kardeş, 10 yıl önce babalarından devraldıkları süt ürünleri tesisini geliştirerek ihracata açılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

1 3 kardeş süt ürünleri tesisinin yönetimini üstlendi

3 kardeş süt ürünleri tesisinin yönetimini üstlendi

Neriman Ölmez, Berna Nur Fil ve Tuğba Karataş, babaları Semai Karataş'ın 1994'te Camikebir Mahallesi'nde kurduğu süt ürünleri tesisinin yönetimini üstlendi.

2 Aralarında iş bölümü yaptılar

Aralarında iş bölümü yaptılar

Tesiste aralarında iş bölümü yapan kız kardeşler, devlet teşviki ve öz sermayeleriyle teknolojik ve modernizasyon yatırımları gerçekleştirdi.

3 100 kişiye istihdam sağlıyorlar

100 kişiye istihdam sağlıyorlar

Pazarlama ağını Afyonkarahisar'ın dışına taşıyan firma, şimdi 5 bin metrekare kapalı alanda 100 kişiyi istihdam ediyor.

4 "Kız kardeşlerim bir tesis yönetmek çok güzel"

"Kız kardeşlerim bir tesis yönetmek çok güzel"

İşletmenin üretimiyle ilgilenen gıda mühendisi Neriman Ölmez, AA muhabirine, kız kardeşleriyle bir tesisi yönetmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

5 "Yöresel ürünleri de dahil ettik"

"Yöresel ürünleri de dahil ettik"

Sorumluluklarının farkında olduğunu dile getiren Ölmez, şöyle konuştu:

"Babamın hayaliyle kurulmuş bu tesis, şimdi bizimle ilerliyor, büyüyor ve gelişiyor. Üniversitede gıda mühendisliğini tercih etmemdeki amaç da babama destek olmak ve işimizi daha iyi yerlere getirmekti. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Peynir, yoğurt ve ayran ürünlerimiz vardı. 

Bunların arasına yöresel ürünler kattık. Süt ürünleri üretimimizi 20-30 tondan 50-60 tona çıkardık. Son günlerde daha çok kaşar peynir üzerinde çalışıyoruz."

6 Kendi elektriklerini de üretiyorlar

Kendi elektriklerini de üretiyorlar

Ölmez, besi çiftliğinin yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarıyla tesisin çatısına kurdukları güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriklerini ürettiklerini vurguladı.

7 30 kadın çalışan var

30 kadın çalışan var

İşletmenin pazarlama ve satışıyla ilgilenen kardeşlerden Berna Nur Fil de tesiste 30'u kadın 100 personelin üretimde çalıştığını dile getirdi.

8 "10 ilde ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteriyoruz"

"10 ilde ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteriyoruz"

Isparta ile Denizli'nin bazı yerleşim yerlerindeki hayvan yetiştiricilerinden süt topladıklarını belirten Fil, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımlarla ilerleyen sürecimiz oldukça güzel, yaptığımız işten de keyif alıyoruz. Şu anda 10 ilde ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteriyoruz. Bunların en başında Ankara, İstanbul, Bursa, Denizli ve Afyonkarahisar geliyor. Tesisimizi büyütmeye çalışıyoruz. 

Zaten yeni ürünler gün geçtikçe üzerine ekleniyor. Bunun dışında yurt dışına açılma hayallerimiz ve planlarımız var. Çünkü ürünlerimize güveniyoruz."

9 "Beraber hareket etmeyi çok önemsiyoruz"

"Beraber hareket etmeyi çok önemsiyoruz"

İşletmenin muhasebe ve finansıyla ilgilenen Tuğba Karataş da kız kardeşleriyle beraber hareket etmeyi çok önemsediğini dile getirdi.

10 "Hibe desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz"

"Hibe desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ise üç kız kardeşin yönettiği ve hedeflerini büyüten tesise hibe desteği sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.
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