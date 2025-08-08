Fransa'yı saran şişelenmiş su skandalı

BBC'nin haberine göre dünya çapında bilinen Perrier markası, “doğal mineralli su” olarak adlandırılmaya devam edip edemeyeceği konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya.

Le Monde ve Radio France’ın yaptığı araştırmalar, Fransa’da satılan maden sularının en az üçte birinin yasa dışı yöntemlerle; ultraviyole ışık, karbon filtreleri veya mikrofiltrasyon sistemleri kullanılarak işlendiğini ortaya koydu.

Bu işlemler, suyun tüketim açısından güvenliğini etkilemese de Avrupa Birliği mevzuatına göre “doğal mineralli su” olarak sınıflandırılan suların kaynak ile şişe arasındaki yapısının değiştirilmemesi gerekiyor.

Soruşturmalarda, Perrier’in de dahil olduğu bazı üreticilerin yasa dışı filtreleme yöntemleri kullandığı, devlet yetkilileri ve sektör temsilcilerinin ise konuyu gizlemek için iş birliği yaptığı iddiaları gündeme geldi.

Senato tarafından yürütülen soruşturmada, hükümetin olayı gizlemek için kasıtlı bir strateji izlediği ifade edildi.

Nestlé’nin CEO’su Laurent Freixe, senato oturumunda Perrier’in yasa dışı su işleme yöntemlerini kullandığını doğruladı. Ayrıca şirketin tarihi kaynağına ilişkin resmi bir hidrolog raporunun, Perrier ürünlerinin “doğal mineralli su” statüsünün yenilenmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Perrier suyun 130 metre derinlikten, kireçtaşı tabakalarının altından çıkarıldığını ve suyun saflığına yüzde yüz güvendiklerini açıkladı. Mikrofiltrasyonun Avrupa Birliği tarafından açıkça yasaklanmadığını, ancak suyun mineral yapısının değiştirilmemesi gerektiğini savundu.