Garanti BBVA’dan İstanbulkart yeniliği
Garanti BBVA, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ile işbirliği kapsamında, İstanbulkart’a Garanti BBVA Mobil’den yükleme yapma olanağı sunuyor.
Garanti BBVA Mobil kullanıcıları İstanbulkart’larına para yüklemenin yanı sıra, bakiye sorgulaması da yapılabilecek.
Yükleme yapılan kartı kaydederek sonraki yüklemelerini tamamlayacak kullanıcılar,ödemeyi Garanti BBVA hesaplarından ücretsiz gerçekleştirecek.
Kullanıcılar, başkasının kartına da yükleme yapabilecek. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Müşterilerin ürün ve servis ihtiyaçlarını dijital kanallardan giderme eğilimi artarak devam ediyor” dedi.
Başer, bankacılık hizmetlerini müşterilerin günlük hayatta kullandıkları sistemlere daha fazla entegre ederek değer yaratmayı sürdüreceklerini kaydetti.
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