"Garson Abla" lakabıyla tanınıyor; müşterilerin gözdesi oldu

Demir, robot garsonun müşterilerin dikkatini çektiğini ifade ederek, "Robotu ilk kez gören müşterilerimizin çoğu şaşırıyor. Hizmetten memnun kaldıklarını söylüyorlar." diye konuştu. Demir, sadece robotu görmek için kafeye gelenler olduğunu da sözlerine ekledi. Şef garson Can Atacan ise robot garsonun çalışanlara büyük kolaylık sağladığını anlattı. Robot garsonun servis yapmasıyla farklı bir deneyim yaşadığını dile getiren Dilek Baskın da "Tatlı yemeye geldik, servisi robot yaptı. Gayet güzeldi hatta 'afiyet olsun' gibi ifadeler de kullanıyor. Çok beğendik." dedi.