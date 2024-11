GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları açıklanıyor.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.

Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 36 bin 806'yı buldu. Bu mükelleflerin 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 13,1'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 31 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin borç tutarı 113,8 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 12,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 801,1 milyar lira olduğu tespit edildi.

Borçlular listesinin ilk sırasında 3 milyar 23 milyon 325 bin lirayla Halkalı Vergi Dairesine kayıtlı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ yer aldı. Bu şirketi, 2 milyar 449 milyon 525 bin lirayla, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti ve 2 milyar 255 milyon 26 bin lirayla Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül. San. Tic. Ltd. Şti. takip etti.

Kesinleşen tarhiyatlar listesi

GİB sitesinde, kesinleşen tarhiyatlar listesi de açıklandı.

Bu listede 2 bin 464 mükellef yer alırken, bunların 419'u gerçek, 2 bin 45'i tüzel kişi oldu. Bu mükelleflerin 299'u faal olurken, bunlar mükellef sayısının yüzde 12,1'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 2 bin 165 olarak kayıtlara geçti.

Bu mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezalarını toplamının 53,1 milyar lira olduğu tespit edildi. Bu tutarın 6,3 milyar lirasının faal mükelleflere ait olduğu kaydedildi.

Listede, Çamlıca İhtisas Vergi Dairesine kayıtlı Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti 1 milyar 265 milyon 539 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Bu şirketi, 740 milyon 699 bin lirayla Mir Kıym. Mad. ve Taş Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti ve 603 milyon 831 bin lirayla Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi izledi.

Listeler

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şöyle - TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Sıra no Vergi dairesi Unvan Borç miktarı (TL)

1 Halkalı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ 3.023.325.248,07

2 Anadolu Kurumlar Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. 2.449.525.198,07

3 Uluçınar Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül.San.Tic.Ltd.Şti. 2.255.026.863,18

4 Anadolu Kurumlar Bospet Petrol Ürünleri Ticaret AŞ 2.147.220.120,98

5 Başkent Medıcal Broker Sağlık ve Yazılım AŞ 2.060.831.839,65

6 Uray European Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ 2.053.516.903,17

7 Gökalp Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ 2.039.948.338,99

8 Göztepe Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi 2.029.053.503,89

9 Kahramankazan Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic.Ltd.Şti. 2.026.941.128,77

10 Alemdağ K Kervan Yapı Orman Ürünleri Peyzaj ve Demir Çelik AŞ 1.968.086.979,56



Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin liste ise şöyle - TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Sıra no Vergi dairesi Unvan/Ad-Soyad Borç miktarı (TL)

1 Çamlıca İhtisas Yurtpet Akar Yakıt Lpg Dağıtım Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 1.265.539.269,00

2 Hocapaşa Mir Kıym. Mad. Ve Taş. Paz. İth. İhr. San.Tic. Ltd. Şti. 740.699.196,61

3 Düziçi Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 603.831.261,41

4 Karşıyaka Öztürk Fth Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 526.007.902,97

5 Tepecik Yuse Petrolcülük İnşaat Orman Ürünleri ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 490.323.145,23

6 Bornova Öztürk Fth Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 456.235.756,01

7 Dikimevi Hakan Balıkçı 451.414.531,35

8 Kadıköy Akpınar 2022 Cam Metal Alüminyum İnşaat Plastik Ham Maddeleri Lojistik Ticaret Ltd. Şti. 439.673.804,37

9 Beşiktaş Bcy Metal Elektrik İnşaat Mobilya Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 427.779.774,29

10 5Ocak Öztürk Dç Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ 395.045.157,10