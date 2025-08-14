Göçmen kuşların durağına 'can suyu'

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yeni su kaynakları göle yönlendirilerek doğal ekosistemin devamlılığı sağlanıyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde, kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü’nde, kuruma tehlikesine karşı önemli bir adım atıldı.

Yaz aylarında serin sularıyla birçok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla başlatılan çalışmalar hız kazandı.

Sivas İl Özel İdaresi ekipleri ile Ulaş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, göl çevresinde yeni su kaynakları tespit edildi. Yapılan drenaj çalışmalarıyla bu kaynaklar göle yönlendirilerek su seviyesinin korunması hedefleniyor. Böylece gölün kurumasının önüne geçilmesi ve bölgenin doğal ekosisteminin bozulmadan gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada ise çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Ulaş Gölü, bölge için sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanı ve doğal mirasımızdır. Gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır" ifadelerine yer verildi. İHA