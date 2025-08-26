Green Card başvuruları 2025 ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card Başvuruları Ne Zaman Yapılıyor?

Green Card çekilişi başvuruları (DV-Lottery), her yıl belirli bir dönemde, genellikle Ekim ve Kasım aylarında kabul ediliyor. DV-2027 çekilişi için başvuruların da Ekim 2025'te başlayarak, Kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor. Kesin tarihler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde duyurulur.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Çekilişe katılmak için karşılanması gereken başlıca şartlar şunlardır:

Uygun Ülke Vatandaşlığı: Türkiye, çekilişe katılmaya uygun ülkeler arasında yer almaktadır. Başvuru yapabilmek için uygun bir ülkenin vatandaşı olmak gerekir.

Eğitim veya İş Tecrübesi: Adayın en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması ya da son 5 yıl içinde, en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

Yaş Sınırı: Resmi bir yaş sınırı olmamakla birlikte, lise mezuniyeti şartı nedeniyle başvuranların en az 18 yaşında olması beklenir.

Başvuru Nasıl Yapılır ve Ne Kadar Sürer?

Başvurular, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden online olarak yapılır.

Başvurunun kendisi tamamen ücretsizdir. Aracı kurumlardan hizmet almak zorunlu değildir ve başvuru sürecini kendiniz tamamlayabilirsiniz.

Başvuruyu tamamladığınızda size özel bir onay numarası (confirmation number) verilir. Bu numarayı kaybetmemeniz çok önemlidir, çünkü sonuçları sadece bu numara ile sorgulayabilirsiniz.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanıyor?

Çekiliş sonuçları, başvurunun yapıldığı yılı takip eden yılın Mayıs ayında açıklanır (örneğin, DV-2027 çekiliş sonuçları Mayıs 2026'da duyurulacaktır). Sonuçları öğrenmek için de yine resmi web sitesini kullanmanız gerekir.