GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvurular nereden yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 4.400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile başlayan başvurular, adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak. Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 18 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmî internet sitesindeki (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyuruda belirtilen link aracılığıyla online olarak alınmaktadır. Adayların başvuru kılavuzunu dikkatlice inceleyerek gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları gerekmektedir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

İşte alım yapılacak kadroların branş ve KPSS puan türüne göre dağılımı:

2.750 Destek Personeli (Temizlik): 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P94 puanı esas alınarak alım yapılacak.

1.150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

150 kişi için 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P3 puanı,

1.000 kişi için 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P93 puanı esas alınacak.

500 Destek Personeli (Bakım-Onarım): 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P94 puanı esas alınarak alım yapılacak.

GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – 1. GRUP POZİSYONU İÇİN;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,

b) Cinsiyeti erkek olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (18 Ağustos 1985 ve sonrası doğumlu olanlar) ,

d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

f) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ