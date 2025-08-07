Güneydoğu ihracatı temmuzda vites yükseltti

Temmuz ayında ihracatçılar, küresel dalgalanmalara karşı üretim ve pazar çeşitliliğiyle direnç gösterdi. Güneydoğu ihracatı yüzde 2,1 artışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ‘’ Merkez Bankasının aldığı faiz indirim kararının önümüzdeki dönemde ihracatımızda yukarı yönlü bir harekete vesile olmasını bekliyoruz’’ dedi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre, Güneydoğu ihracatı yüzde 2,1 artışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracat verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara ve bölgesel zorluklara rağmen ihracatçımız üretmeye, markalaşmaya ve dünyaya açılmaya devam ediyor. Temmuz ayında elde ettiğimiz ihracat rakamları, bölge ekonomisinin dayanıklılığını ve ihracatçımızın azmini bir kez daha ortaya koymuştur. Güneydoğu Anadolu’nun ihracat potansiyelini daha da ileriye taşımak için pazar çeşitliliğini artırmaya, sektörlerimize yeni açılımlar kazandırmaya ve ihracat tabanını genişletmeye kararlıyız. Özellikle Merkez Bankasının aldığı faiz indirim kararının önümüzdeki dönemde ihracatımızda yukarı yönlü bir harekete vesile olmasını bekliyoruz. Çünkü bugün en önemli sıkıntılarımızın başında finansmana erişim geliyor" dedi.

Yılın ilk 7 ayında 6,8 milyar dolar ihracat

Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, Cibuti ve İran oldu. Öne çıkan ürün grupları ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile sabun ve yıkama müstahzarları oldu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde toplam 6,8 milyar dolar ihracat gerçekleşirken bölge illerinin ihracatı ise temmuz ayında şu şekilde sıralandı: Gaziantep 866,1 milyon dolar, Kahramanmaraş 108,4 milyon dolar, Mardin 79,6 milyon dolar, Diyarbakır 27,2 milyon dolar, Malatya 26,5 milyon dolar, Şanlıurfa 25,8 milyon dolar, Kilis 12,5 milyon dolar, Adıyaman ise 6,6 milyon dolar.