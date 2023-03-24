100 bin imza toplaması gereken isimler için süreç devam ediyor. 10 Cumhurbaşkanı adayı için hedef 5 günde 100'er bin imzaya ulaşmak. İmza toplama süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edecek.

3. gün sonunda en çok imzayı 76 bin 901 imza ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaklaşık 69 bin imza topladı. Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 39 bin 317 imza topladı.

Üçüncü gün itibarıyla toplanan imzalar şöyle: