ARA
Bist 100
5031,98
-0,59%
Bist 100
Dolar/TL
19,0701
0,1986%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5392
-0,3704%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,076
-0,673%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1213,21
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için 100 bin imza süreci devam ediyor. Peki, imza toplama sürecinin 3. gününde kim ne kadar imzaya ulaştı? İşte detaylar...

24 Mart 2023 | 23:29
0
Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları

100 bin imza toplaması gereken isimler için süreç devam ediyor. 10 Cumhurbaşkanı adayı için hedef 5 günde 100'er bin imzaya ulaşmak. İmza toplama süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edecek.

  • 3. gün sonunda en çok imzayı 76 bin 901 imza ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaklaşık 69 bin imza topladı. Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı.
  • Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 39 bin 317 imza topladı.

Üçüncü gün itibarıyla toplanan imzalar şöyle:

  • Muharrem İnce: 76 bin 901
  • Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 79
  • Sinan Oğan: 39 bin 317
  • Doğu Perinçek: 16 bin 192
  • Yakup Türkal: 2 bin 31
  • Erkan Trükten: 116
  • Tevfik Ahmet Özal: 807
  • İrfan Uzun: 447
  • Halil Murat Ünver: 285
  • Hilmi Özden: 225
  • Davut Turan: 92
0
  • ALTIN GRAM - TL 1213,21 -0,57%
  • ALTIN ONS 1978,75 -0,77%
  • BIST 100 5031,98 -0,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0701 0,1986%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5392 -0,3704%
  • EURO/USD 1,076 -0,673%
  • INGILIZ STERLINI 1,2233 -0,43949%
  • JAPON YENI 130,722 -0,1%
  • KANADA DOLARI 1,37462 0,22493%
  • RUS RUBLESI 77,28 1,6842%
Günün En Çok Okunanları
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te
Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar: Yeni haftada hangi veriler var?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Emekli maaşı zammı ne zaman yasalaşır? AK Parti'den açıklama
Emekli maaşı zammı ne zaman yasalaşır? AK Parti'den açıklama
TOGG ön sipariş için son gün ne zaman? TOGG çekilişi ne zaman yapılacak?
GERİ
İLERİ
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar: Yeni haftada hangi veriler var?
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar: Yeni haftada hangi veriler var?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar: Yeni haftada hangi veriler var?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Emekli maaşı zammı ne zaman yasalaşır? AK Parti'den açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL