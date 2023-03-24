100 bin imza toplaması gereken isimler için süreç devam ediyor. 10 Cumhurbaşkanı adayı için hedef 5 günde 100'er bin imzaya ulaşmak. İmza toplama süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edecek.
- 3. gün sonunda en çok imzayı 76 bin 901 imza ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaklaşık 69 bin imza topladı. Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı.
- Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 39 bin 317 imza topladı.
Üçüncü gün itibarıyla toplanan imzalar şöyle:
- Muharrem İnce: 76 bin 901
- Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 79
- Sinan Oğan: 39 bin 317
- Doğu Perinçek: 16 bin 192
- Yakup Türkal: 2 bin 31
- Erkan Trükten: 116
- Tevfik Ahmet Özal: 807
- İrfan Uzun: 447
- Halil Murat Ünver: 285
- Hilmi Özden: 225
- Davut Turan: 92