Koronavirüs aşısını bulan BionTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, BBC’de yayınlanan Andrew Marr Show’a katıldı aşıyla ilgili son durum ve koronavirüse ilişkin öngörülerini paylaştı. Şahin sonbaharda yüksek aşılama oranına ulaşılabilirse gelecek yıl ‘normal’ bir kış geçirilebileceği düşüncesinde.

#Marr: Will society be back to normal by spring 2021?

BioNTech founder Prof Uğur Şahin: "We can have a normal winter next year" if a high vaccination rate is achieved by autumn

Covid-19

