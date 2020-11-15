Koronavirüs aşısını bulan BionTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, BBC’de yayınlanan Andrew Marr Show’a katıldı aşıyla ilgili son durum ve koronavirüse ilişkin öngörülerini paylaştı. Şahin sonbaharda yüksek aşılama oranına ulaşılabilirse gelecek yıl ‘normal’ bir kış geçirilebileceği düşüncesinde.

#Marr: Will society be back to normal by spring 2021? BioNTech founder Prof Uğur Şahin: "We can have a normal winter next year" if a high vaccination rate is achieved by autumn Covid-19 https://t.co/yuuSb1O1wa pic.twitter.com/4ho76VHX0x — BBC Politics (@BBCPolitics) November 15, 2020

Prof. Dr. Uğur Şahin aşının, hastalığın bulaşmasını azaltacağına ve aşılanan kişide semptomların gelişmesini engelleyeceğine inanıyor. Prof. Dr. Şahin’in değerlendirmeleri özetle şöyle:

Şahin, üretim, dağıtım aşıya erişim gibi faktörler, vaka sayısının fazlalığı gibi nedenlerle bu kış vaka sayılarının düşürülmesinde aşının önemli rol oynayamayacağını düşünüyor. Ancak, Şahin aşının bulaşmaları azaltmasının bile pandemiyle mücadalede çok büyük bir kazanım olacağı görüşünde.

Şahin, “Yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki yüzde 90 değil, belki yüzde 50 oranında. Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım” diyor.

Her şey yolunda giderse aşının dağıtımı yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabilir. Nisan 2021’de dünya çapında 300 milyon dozdan fazla aşı dağıtmayı amaçladıklarını, ancak bundan sonra aşılamanın bir etki gösterebileceğini anlatan Şahin, daha büyük etkinin daha sonra ortaya çıkacağını söylüyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin, “ Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz ayları da bize yardımcı olacak ve gelecek yılın sonbahar/kış aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranı yakalamamız kesinlikle çok önemli” diyor.

Şahin aşılama programlarının gelecek sonbahar aylarından önce bitirilmesinin hayati önemde olduğunu söylüyor.

2021 KIŞINDA HAYAT NORMALE DÖNEBİLİR *

Aşının etkisinin yaz aylarında yoğun şekilde görülebileceğini belirten Prof.Dr. Uğur Şahin, 2021 kışında normal hayata geri dönülebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının yan etkilerinin ise, aşının yapıldığı yerde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu söylüyor.

Şahin şu bilgileri de paylaşmıştı: 2021 Ocak, Şubat ayında Avrupa ve Amerika’ya aşılarımızı dağıtmaya başlayabiliriz. Geliştirdiğimiz aşı türüne mesajcı RNa deniyor. Mesajcı RNA aşıları virüsün gen bilgisini kullanıyor. Bu enfeksiyon yaymayan bir bilgi. Bu tür aşılar yeni. İnovatif yeni teknolojiye dayanıyor. Bu teknolojinin avantajı geliştirme süresi daha kısa. İkinci avantı kısa sürede milyonlarca ya da yüz milyonlarca üretmek daha kolay.