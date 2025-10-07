Hazine tahvil ihalesiyle 42,1 milyar lira borçlandı

İhalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 34,08, bileşik faiz yüzde 36,98 oldu.

Nominal teklifin 46 milyar 191,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 470,1 milyon lira, net satış 20 milyar 384,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 25 milyar 652,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 42 milyar 134,3 milyon lira borçlandı.