  Hemşire maaşı 2026 ne kadar oldu? Ocak 2026 hemşire maaşı

TÜİK tarafından bu sabah (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, sağlık çalışanlarının merakla beklediği yeni maaş tablosu netleşti. Peki Hemşire maaşı 2026 ne kadar oldu? Ocak 2026 hemşire maaşı


TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte sağlık personeli, memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinleşti. Aralık ayı enflasyonunun %0,89 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak zam oranları ve hemşire maaşları güncellendi.

Aralık ayı enflasyonunun %0,89 gelmesiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme payı dahil olmak üzere yeni tablolar şu şekilde oluştu:

 2026 Ocak Kesinleşen Zam Oranları ve En Düşük Maaşlar

KategoriZam OranıEski Maaş (2025 Temmuz)Yeni Maaş (2026 Ocak)
En Düşük Memur Maaşı%18,6050.503 TL59.896 TL
En Düşük Memur Emeklisi%18,6022.671 TL26.887 TL
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi%12,1912.500 TL (Taban)18.938 TL (Tahmin)

2 Hemşire maaşı 2026 ne kadar oldu?

Hemşire maaşı 2026 ne kadar oldu?

TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan enflasyon verileri ve kesinleşen %18,60'lık zam oranıyla birlikte, 8/1 derecesinde görev yapan bir hemşirenin maaş tablosu şu şekilde netleşmiş oldu:

 8/1 Derece Hemşire Maaş Hesaplaması (Ocak 2026)

KalemMevcut (2025 Sonu)Yeni (Ocak 2026)
Net Maaş58.634 TL70.380,80 TL
Toplam Zam Oranı-%18,60
Maaştaki Net Artış-11.746,80 TL
