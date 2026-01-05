Hemşire maaşı 2026 ne kadar oldu? Ocak 2026 hemşire maaşı

TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte sağlık personeli, memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinleşti. Aralık ayı enflasyonunun %0,89 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak zam oranları ve hemşire maaşları güncellendi.