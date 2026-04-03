  • Hemşire maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

Hemşire maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

TÜİK tarafından bu sabah (3 Nisan 2026) saat 10.00'da açıklanan Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, hemşire maaşları ve tüm memur aylıkları için Temmuz zammı tablosunun ilk yarısı (Ocak, Şubat, Mart) tamamlanmış oldu. Peki Hemşire maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

Ekonomist
Ekonomist
Hemşire maaşı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı

TÜİK tarafından bu sabah (3 Nisan 2026) açıklanan %1,94'lük Mart ayı enflasyon verisi, memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı hesaplamalarında taşları yerinden oynattı. %6,07'lik "şimdiden hak edilen" oran, aslında enflasyon farkının ötesinde, toplu sözleşme kazanımları ve birikimli endekslemelerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

3 Aylık Kesinleşen Enflasyon Verileri

Mart ayı enflasyonunun %1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk çeyreğindeki kümülatif artış şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

3 Aylık Toplam Enflasyon: %10,04

Buna göre hemşirelerin 3 aylık zam oranı 4.538,50 oldu. 

Kesin zam oranı Temmuz'da belli olacak

Bir Sonraki Veri: 3 Mayıs 2026 (Nisan Enflasyonu).

Kesin Sonuç: 3 Temmuz 2026.

 
