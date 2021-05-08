İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, nisan ayında mart ayına göre yüzde 22, araç fiyatları ise...Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
İngiltere ve Fransa, zorunlu karantina uyguladıkları ülkeler arasına Türkiye'yi de ekledi. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 17 Mayıs'tan itibaren uluslararası seyahatlerin...
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda...
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın, tahvil alım planının hızını yavaşlattığını ancak paketin genel boyutunun değişmediğini belirterek, tahvil...
İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulu'nun...
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