Honda Türkiye'de motosiklet fabrikası kuracak: Adres belli oldu

Honda Türkiye A.Ş., motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel satışlarını artırmak amacıyla İzmir'in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet üretim tesisi kurma kararı aldı. Şirket, yeni yatırımıyla birlikte Türkiye'deki yerel üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 pandemisi sonrasında bireysel ulaşım ve teslimat hizmetlerine yönelik talebin artması, Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyüme yarattı. Bu gelişmelerin etkisiyle Honda Türkiye, 2024 yılında 162 bin motosikletlik satış rakamıyla kendi rekorunu kırdı.

Yeni fabrikanın 2026 yılının ortalarında üretime başlaması planlanıyor.

Honda Türkiye motosiklet fabrikası 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak

İlk etapta yıllık 100 bin adet üretim kapasitesiyle çalışacak tesisin, ilerleyen dönemde bu kapasiteyi 200 bin adede çıkarması öngörülüyor.

Makine ve ekipman dahil toplam yatırım tutarının yaklaşık 20 milyon dolar olacağı belirtildi. Fabrikanın yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Honda Türkiye, bu yatırımla birlikte Türkiye’de motosiklet endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı ve kullanıcılar için yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ürünler sunmayı hedefliyor.