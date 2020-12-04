İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtdışına 580 milyon dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 2 Aralık’ta gerçekleşen satışa, dünyadan 248 yatırımcı kurumun ilgi gösterdiğini belirtti. “Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık” diyen İmamoğlu, “Finansman sayesinde, 4 metro hattında daha inşaatlara hızla başlayacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışın tanıtımına ilişkin toplantıda geçen sene ülke dışı finansman bulduklarını hatırlatarak, bu şekilde durmuş haldeki 6 hatta birden raylı sistem inşaatlarını yeniden başlattıklarını vurguladı. İmamoğlu, söz konusu hatlarla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

“2 yıldır tamamen durmuş olan bu hatlardan ilki olan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro hattını, hızlı bir şekilde tamamladık ve 28 Ekim 2020’de halkımızın hizmetine açtık. Başladığımız Alibeyköy-Eminönü tramvay hattını birkaç hafta sonra açacağız. Yine 2021 yılı içinde İkitelli-Bahariye kısmi metro inşaatını ve Cibali-Alibeyköy tramvay inşaatını bitirerek, açılışlarını yapacağız. İnşaatlarını yeniden başlattığımız tüm hatlarımızı, 2022 ve 2023 yıllarında tamamlayarak hizmete açacağız. Elbette ki 16 Milyon İstanbullunun hayatının kolaylaştırılması için çok daha fazla yatırımın yapılması ve pek çok hatta yeni metronun şehrimize kazandırılması gerekiyor. Bu kapsamda inşaatları tümden durmuş olan; Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatlarının finansmanı için bankalardan borç almak yerine, bu kez yeni bir finansman aracı olarak, Eurobond ihracı yapmak üzere arkadaşlarımızla çalışmalara başladık.”

“ÇABALARIMIZ, BÜYÜK BİR BAŞARIYLA SONUÇLANDI” *

İBB ekibinin son 3 aydır yoğun bir tempoyla uluslararası yatırım bankaları, uluslararası hukuk büroları ve çok sayıda uluslararası yatırımcı kurum ile görüştüğünü aktaran İmamoğlu, “İstanbul’un ekonomik gücünü ve İBB’nin finansallarını şeffaf biçimde uluslararası çevrelere tanıttı. Yeni kurmuş olduğumuz İstanbul Yatırım Ajansı da bu çabalara katkı sağladı. Memnuniyetle bildiriyorum ki; çabalarımız, büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bahsettiğim 4 metro hattımızın proje finansmanı için, uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık. 2 Aralık Çarşamba günü yapmış olduğumuz tahvil ihracımız; Asya, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, global yatırım çevrelerinden çok büyük ilgi gördü. Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık. Üstelik de yatırım işlemlerinin son derece azaldığı, yılın sonuna yaklaştığımız bir dönemde çıktığımız ve belediye tahvillerinin uluslararasında endeks dışı bir yatırım olmasına rağmen. Dünyadan tam 248 yatırımcı kurumun ilgi gösterdiği bir tahvil ihracı başarısı elde ettik. 33 yıl sonra, ülkemizde bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond olan bu tahvil satışında elde ettiğimiz sonuç; büyüklüğü, faiz oranı ve vadesiyle birlikte değerlendirildiğinde, şeffaflık ve liyakat açılarından yeni İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin bir özetidir” diye konuştu.

İstanbul’a kazandırdıkları 580 milyon dolarlık finansman sayesinde, 4 metro hattında daha inşaatlara hızlıca başlayacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Böylelikle İstanbul, toplam 52,1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşacak. Bu hatlarda, tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere, günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınacak. İstanbul içinde trafik rahatlarken, İstanbulluların hızlı ve konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak. Bu yeni finansmanın katkısının sonucunda, İBB olarak, aynı anda 10 hatta raylı sistem inşaatlarımız sürüyor olacak” dedi.

“HIZRAY PROJEMİZİ İHALE ETMEK DÜŞÜNCESİNDEYİZ” *

Metro hattının 600 km’nin üzerine çıkarmak istediklerini kaydeden İmamoğlu, “Şu anda biz Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro hattımızı açtık. 18 km’lik bu hat devreye girdi. Şimdi Eminönü-Alibeyköy 13 km devreye girecek 2-3 hafta sonra. Adım adım buraya doğru yürüyoruz. Önümüzdeki yıl devreye girecek hatlarımız var. 4 hattımızı bu kredi ile harekete geçiriyoruz. Bunlar çok değerli adımlar. Yani 600 km’nin üzerine çıkma hedefimizi aslında İstanbul kenti adına adım adım ilerliyoruz” dedi.

2021 yılında kendine has bir finans metoduyla ve de özellikli bir anlaşmayla hızray projemizi Sabiha Gökçen’den Halkalı arasında doğudan batıya, İstanbul’u boydan boya yaklaşık 55 dakikada geçecek olan ‘Hızray’ projesini İstanbul’a hediye etmek adına ihale etmeyi düşündüklerini kaydeden İmamoğlu,

“İncirli–Beylikdüzü hattı ile ilgili de aynı kapsamda 2021 yılında bu hatlarımızı da ihale etmek düşüncesindeyiz. Aslında bu iki hatla birlikte, mevcut planlanan hatlar, İstanbul’un metro ağı açısından büyük oranda rahatlamasını sağlayacak süreci İstanbul’a yaşatacaktır. Elbette deniz ulaşımı ve ulaşım sisteminin bütünleşmesi adına da yine istanbul’a hazırlamış olduğumuz ve hediye etmek istediğimiz Hisar – Aşiyan Finiküler Hattı gibi bizim yine İstanbul’un bazı yerlerinde de finiküler hattı ile özellikle deniz ulaşımına… Özellikle deniz ulaşımına entegre bir ulaşım sistemini kazandırmaya dönük arkadaşlarımızın proje çalışmaları sürmektedir” dedi.