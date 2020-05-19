İçişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamasının uzatılmasına ilişkin valiliklere ek genelge gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen seyahat kısıtlaması hangi illeri kapsıyor? Kısıtlama ne kadar uzatıldı? İşte detaylar

Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak. Genelgeye göre, 20 Mayıs-3 Haziran’da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Seyahat kısıtlaması büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ili kapsıyor.

15 GÜN DAHA UZATILDI

Söz konusu 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak.

Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

KARARA UYMAYANA PARA CEZASI

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.