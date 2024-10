İGA 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildi

İGA İstanbul Havalimanı, 115 yıllık tarihiyle seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden Condé Nast Traveler okuyucuları tarafından “Dünyanın En İyi Havalimanı” seçildi.

“Okuyucuların Seçimi” anketi, New York & Londra merkezli yayın grubu Condé Nast’ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler tarafından her yıl tekrarlanıyor. Ankete katılan 100 binlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İGA İstanbul Havalimanı, 2022’de olduğu gibi bir kez daha Singapur’da bulunan Changi Havalimanı’nı ikinci sırada bırakarak liderliğe yükseldi ve dünyanın zirvesine yerleşti. İGA İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda yine dünyanın en önemli seyahat yayınlarından Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024 yılının en iyi havalimanı seçilmişti.

Condé Nast Traveler tarafından açıklanan listenin üçüncü sırasında Güney Kore’deki Seul Incheon Havalimanı yer alırken, dördüncü sırada bulunan Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı’nı, İsviçre’de bulunan Zürih Havalimanı takip etti.

Listenin devamında Hong Kong Uluslararası Havalimanı altıncı sırada, Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci ve Tokyo’nun Haneda Havalimanı da sekizinci sırada yer aldı. Listenin dokuzuncu ve onuncu sırasında ise Hindistan’ın iki büyük havalimanı Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı ve Mumbai’deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Havalimanı’nın bulunduğu açıklandı.

1909 yılında kurulan Condé Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika ve Latin Amerika, Rusya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD dâhil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteren bir yayın grubu. Dünyanın önde gelen basılı, dijital, video ve sosyal markalarından bazılarını üreten küresel bir medya şirketi de olan Condé Nast’ın bünyesinde; Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired and Architectural Digest (AD), Condé Nast Traveler ve La Cucina Italiana gibi yayınlar bulunuyor.