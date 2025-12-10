Bölge üreticisine destek: 9.500 Morkaraman'dan 15.000 hedefine

"Her yıl o şekilde planlama yapıyoruz. 6-6 bin 500 civarında bir kuzu doğum bekliyoruz. Bölge daha çok morkaraman tercih ettiği için sadece TİGEM'in bu işletmesinde morkaraman var. Diğer işletmelerde farklı ırklarla çalışıyoruz ama burada sadece morkaraman ile çalışıyoruz. Üreticilere damızlık dağıtmak için bu işi yapıyoruz. Talep eden bölgedeki üreticilere damızlık olarak dağıtıyoruz."