İlk yarışmada ödül kazandılar: Liselilerin büyük hedefleri var

Takım kaptanı Mert Elüstü, ilk kez katıldıkları uluslararası yarışmada önemli başarı elde ederek "Çaylak" ödülü aldıklarını söyledi. Başarılarını katlamak istediklerini belirten Elüstü, "Yarışmanın amacı gençleri geleceğe iyi şekilde hazırlamak. Yarışmada 19 ülke vardı. Farklı kişilerle de iletişim kurmuş oluyorsunuz ve strateji yapıyorsunuz. Rakip, yarışmada sizden yardım istediğinde sizlere artı puan yazılıyor. O yüzden bu yarışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.