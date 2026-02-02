İmalatta ivme kaybı 22’nci ayda da sürdü

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ocakta hafif bir düşüşle 48,1 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, üst üste 22’nci ay 50,0 eşik değerinin altında kaldı ve imalat sektörünün genel performansında aylık bazda ılımlı bir bozulmaya işaret etti. İmalatçılar ocak ayı itibarıyla talep koşullarının zayıf seyrettiğini belirtti. Bu durum yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesine yol açtı.

Üretim artışı sağlayan sektörler Mayıs 2023'ten beri en yüksek sayıda

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, 10 sektörden beşi ocakta üretim hacmini genişletti. Böylece üretim artışı sağlayan sektörler Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek sayıya ulaştı. En güçlü büyüme kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. Bu sektörde üretim bir yıllık aranın ardından toparlandı ve Ekim 2020'den bu yana en yüksek hızda arttı. Tekstil üretimi de son 31 aylık dönemin ilk artışını kaydetti.

İmalatçıları talep koşullarının zayıf seyrettiğine işaret etti

İmalatçılar ocak ayı itibarıyla talep koşullarının zayıf seyrettiğini belirtti. Bu durum yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Düşüş aralık ayına göre hızlanmakla birlikte ılımlı düzeyde gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de ivme kaybetti ve toplam yeni siparişlere göre daha belirgin bir daralma sergiledi.

Yeni siparişlerdeki zayıflamaya bağlı olarak imalatçılar üretim hacmini de azalttı. Böylece üretimdeki daralma üst üste 22’nci aya ulaştı. Ocaktaki düşük aralık ayına göre daha yüksek oranda ölçüldü. Firmalar yılın başında istihdam ve satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stoklarını da azalttı.

Girdi maliyetleri ocak ayında keskin bir şekilde artarken, enflasyon üst üste ikinci ay hızlanarak Nisan 2024’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Anket katılımcıları, metaller başta olmak üzere ham madde maliyetlerinin arttığını bildirdi. Maliyetlerdeki artışın müşterilere yansıtılmasıyla birlikte nihai ürün fiyatlarında son 21 ayın en hızlı artışı kaydedildi. Satış fiyatları enflasyonu tarihsel ortalamasının da üzerinde seyretti.

"Firmalar, önümüzdeki aylarda büyüme için daha elverişli bir ortamın oluşmasını umuyor"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk imalat sektörü, 2026 yılına 2025’in kapanışına benzer bir görünümle girdi. Zorlu faaliyet koşullarının devam etmesine bağlı olarak yeni siparişler ve üretimde ılımlı düşüş gözlendi. Enflasyonist baskılar da güçlenerek son dönemdeki eğilimini sürdürdü ve hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları keskin artış kaydetti. Firmalar, önümüzdeki aylarda bu baskıların bir miktar azalmasını ve büyüme için daha elverişli bir ortamın oluşmasını umut ediyor."

Üretimde en sert düşüş metalik olmayan mineral ürünler sektöründe

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporu da Türk imalat sanayi sektörleri arasında daha genele yayılı bir büyümeye işaret etti. Anket kapsamındaki sektörlerin yarısı üretimini artırdı. Yeni siparişlerde ise daha zayıf bir tablo ortaya çıktı. Diğer yandan, girdi maliyetleri enflasyonundaki genel yükselişe bağlı olarak tüm sektörlerin nihai ürün fiyatlarında artış gerçekleşti. Rapor kapsamındaki 10 sektörden beşi ocak ayında üretim hacmini genişletti. Böylece üretim artışı sağlayan sektörler Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek sayıya ulaştı.

En güçlü büyüme kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. Bu sektörde üretim bir yıllık aranın ardından toparlandı ve Ekim 2020'den bu yana en yüksek hızda arttı. Tekstil üretimi de son 31 aylık dönemin ilk artışını kaydetti. Üretimde en sert düşüş ise metalik olmayan mineral ürünler sektöründe yaşandı ve söz konusu daralma son dört ayın en yüksek oranında ölçüldü.

Yeni siparişler tarafında iyileşme kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile sınırlı kalırken, diğer sektörlerde bozulma görüldü. Üretimde olduğu gibi yeni siparişlerde de en belirgin zayıflama metalik olmayan mineral ürünler sektöründe gerçekleşti. Toplam yeni siparişlerdeki genel durgunluğa rağmen, yeni ihracat siparişleri 10 sektörün beşinde artış gösterdi. Yurt dışı siparişlerde en hızlı iyileşme sağlayan sektör giyim ve deri ürünleri oldu ve söz konusu artış son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

En güçlü genişleme gıda ürünlerinde

Ocak ayında çalışan sayısında artış bildirilen dört sektör içerisinde en güçlü genişleme gıda ürünlerinde yaşandı. Bu sektörde işe alım hızı Mart 2025'ten bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.

Metalik olmayan mineral ürünler sektöründe yaşanan zorluklar nedeniyle son üç ayın ilk istihdam kaybı gerçekleşti. Söz konusu düşüş Ekim 2023'ten bu yana yüksek oranda kaydedildi. Bu yılın ilk ayında maliyet baskıları sektörlerin tamamında güçlendi. Aralık ayında olduğu gibi ocakta da girdi fiyatlarındaki en keskin yükseliş, elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe kaydedildi.

En ılımlı artış ise makine ve metal ürünlerinde görüldü, ancak bu sektörde dahi enflasyonun yüksek seyretmesi dikkat çekti. Girdi maliyetlerindeki artışın hızlanmasıyla birlikte son üç aydır ilk kez tüm sektörler satış fiyatlarında artışa gitti. Maliyetlerde olduğu gibi nihai ürün fiyatlarında da en yüksek enflasyon elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe ölçüldü. Giyim ve deri ürünleri sektörünün fiyatlarında ise nispeten ılımlı bir artış gözlendi.