200’den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2020 mali sonuçlarını ve 2021 yılı hedeflerini açıkladı.

İndeks Bilgisayar, 2020 yılında 143 milyon TL net kâr elde etti. Buna göre şirket, satışlarını 2019’a göre yüzde 93 oranında arttırırken, net kârını ise yüzde 55 oranında yükseltti. İndeks Bilgisayar’ın 2021 satış hedefi 12 milyar TL’yi aşmak. Index Grup’un 2021 yılındaki hedeflerini paylaşan Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları söyledi:

“2020’de pandemi sebebiyle iş, eğitim ve sosyal yaşamın merkezi evlere taşındı. Bu durum, hayatın sürekliliğini sağlamak için teknoloji sektörünün kritik önemini ortaya çıkardı. Gerek kişisel gerek kurumsal boyutta hemen herkes dijital dönüşümün önemini kavrayarak, bu değişimin bir parçası oldu. Bu açıdan bakıldığında, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar gibi bizim de ticari olarak oldukça verimli bir süreç yakaladığımızı söyleyebiliriz. Index Grup olarak distribütörlüğünü yaptığımız mevcut markalarımızda artan pazar paylarımız ve yeni markalarımızın ciro gelişimine katkısıyla sektör büyümesinin üzerinde çok ciddi bir büyüme sağladık.’’