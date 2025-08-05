İngiltere ve Fransa’dan düzensiz göçmenler için yeni uygulama

BBC'nin haberine göre, İngiltere’ye küçük botlarla ulaşan bazı göçmenler gözaltına alınarak Fransa’ya geri gönderilecek. Karşılıklı olarak, İngiltere daha önce Manş’ı geçme girişiminde bulunmamış ve güvenlik ile uygunluk kontrollerinden geçen eşit sayıda sığınmacıyı Fransa’dan kabul edecek.

Başbakan Sir Keir Starmer, planın aylar süren diplomatik görüşmeler sonucu ortaya çıktığını ve gerçek sonuçlar doğuracağını belirtti. Ancak Muhafazakar Parti, bu uygulamanın herhangi bir etkisi olmayacağını savundu.

Plan Temmuz ayında İngiltere ve Fransa tarafından açıklanmıştı, ancak Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelerce hukuki incelemeye tabi tutulmuştu.

İngiltere hükümeti, Avrupa Komisyonu, Almanya ve diğer üye devletlerin onayı sonrası uygulamaya başlanacağını duyurdu.

Uygulama kapsamında, Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşmaya çalışan yetişkin göçmenlerin sığınma başvuruları kabul edilmezse, Fransa’ya iade edilmeleri mümkün olacak.

Geri gönderimlerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

İngiltere ve uluslararası hukuk, sığınmacıların başvuruları değerlendirilmeden kendi ülkelerine gönderilmesini yasaklıyor. Ancak güvenli üçüncü ülkelere sevk edilebiliyorlar.

Hükümet, plan dahilinde kaç kişinin iade edilip kaç kişinin kabul edileceği konusunda net rakam vermedi. Ancak pilot program süresince geri gönderimlerin hızlandırılacağını açıkladı.

Bazı kaynaklarda, haftada yaklaşık 50 kişinin geri gönderilebileceği belirtiliyor. Buna karşın, şu anda haftalık ortalama 800’den fazla kişinin Manş Denizi’ni yasa dışı yollarla geçtiği bildiriliyor.