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İOKBS Mayıs 2025 burs parası yattı mı? Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) kapsamında verilen bursların Mayıs 2025 ödemeleri yakından takip ediliyor. Peki İOKBS Mayıs 2025 burs parası yattı mı? Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi

21 Mayıs 2025 | 15:20
İOKBS Mayıs 2025 burs parası yattı mı? Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere sağlanan PYBS burs paraları, her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin faydalandığı bu burslar, eğitim masraflarına önemli bir destek sağlıyor.  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay düzenli olarak ödenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) bursu kapsamında Mayıs 2025 ödemeleri merakla bekleniyor.

MAYIS 2025 İOKBS BURS PARASI YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği İOKBS burs ödemeleri, 2025 Mayıs ayı için henüz resmi olarak başlamadı. Genel olarak ödemeler, her ayın 15’i ile 25’i arasında, çoğunlukla ayın 25’ine kadar öğrencilerin Vakıfbank veya PTT hesaplarına aktarılıyor. Mayıs 2025 ödemeleri için de benzer bir takvim bekleniyor. Şu an için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, ödemelerin 25 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor. Bazı şehirlerde ödemeler ayın 24’ü itibarıyla başlarken, sistemsel gecikmeler nedeniyle bu tarih birkaç gün değişebiliyor. Öğrencilerin ve velilerin, burs ödemelerini düzenli olarak e-Okul VBS sistemi üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor

MAYIS AYI PYBS BURSU NE ZAMAN YATAR?

İOKBS burs ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre her ayın 25’ine kadar hesaplara yatırılıyor. Mayıs 2025 için ödemelerin 20-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. Ödemeler, öğrencinin tercihine göre PTT veya Vakıfbank aracılığıyla yapılıyor.

2025 İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı için İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarına bağlı olarak güncellendi. Şubat 2025 itibarıyla açıklanan verilere göre, aylık burs miktarı 2.015 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, 2024 yılında 1.500 TL civarında olan burs ücretine yapılan zamla birlikte artış gösterdi. Burs miktarı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan zamlara paralel olarak yeniden belirleniyor. Öğrenciler, bu bursu eğitim giderleri, kırtasiye masrafları ve diğer ihtiyaçları için kullanabiliyor.

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Bu ay temettü dağıtacak bir şirkette daha tarih kesinleşti
Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı
Tera Yatırım'dan bedelsiz kararı
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Vestel'den haberlerle ilgili KAP'a açıklama var
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Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
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