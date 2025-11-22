2025 yılının ilk 10 aylık döneminde en çok hangi sektörde iş yerleştirme gerçekleştirildiği de belli oldu. Buna göre, en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında oldu.

Mesleklere göre ise, en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.