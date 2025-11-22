ARA
DOLAR
42,44
0,17%
DOLAR
EURO
48,94
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
5547,99
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10922,86
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İŞKUR açıkladı: En çok hangi mesleklerde işçi aranıyor?

İŞKUR açıkladı: En çok hangi mesleklerde işçi aranıyor?

İŞKUR tarafından yayımlanan yerleştirme ve açık iş verilerine göre 2025 yılının ilk 10 ayında toplam 1 milyondan fazla kişi işe yerleştirildi. Öte yandan, en çok işçi arayan meslekler de sıralandı.


Son Güncellenme:
İŞKUR açıkladı: En çok hangi mesleklerde işçi aranıyor?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  2025 yılı için işe yerleştirme sonuçları ile açık işlere dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, ekim ayında İŞKUR aracılığıyla toplam 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

1 En çok hangi sektörlerde işe yerleştirme gerçekleştirildi?

En çok hangi sektörlerde işe yerleştirme gerçekleştirildi?

2025 yılının ilk 10 aylık döneminde en çok hangi sektörde iş yerleştirme gerçekleştirildiği de belli oldu. Buna göre, en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında oldu.

Mesleklere göre ise, en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.

2 Açık iş sayısı da belli oldu

Açık iş sayısı da belli oldu

Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 olarak kayıtlara geçti. Açık işlerin yüzde 98,7’sinin özel sektör işletmelerine ait olduğu da belirtildi.

Öte yandan, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (740 bin 672 açık iş) imalat sanayi sektöründe görüldü. Onu sırasıyla, idari ve destek hizmet faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama takip etti.

3 En çok işçi arayan meslekler hangileri oldu?

En çok işçi arayan meslekler hangileri oldu?

Öte yandan, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde en çok işçi arayan meslekler de belli oldu. İşte o meslekler...

4 1- Turizm ve otelcilik elemanı

1- Turizm ve otelcilik elemanı

İŞKUR’un yayımladığı rapora göre, turizm ve otelcilik elemanı pozisyonu için 78 bin 6 açık iş ilanı bulunuyor.

5 2- Özel güvenlik görevlisi (Silahsız)

2- Özel güvenlik görevlisi (Silahsız)

Bu pozisyon için 71 bin 413 adet açık iş ilanı bulunuyor.

6 3- Reyon görevlisi

3- Reyon görevlisi

51 bin 211 adet açık iş ilanı var.

7 4- Güvenlik görevlisi

4- Güvenlik görevlisi

Pozisyon için 41 bin 362 adet açık iş ilanı bulunuyor.

8 5- Servis elemanı (garson)

5- Servis elemanı (garson)

50 bin 173 açık iş ilanı var.

9 6- Market elemanı

6- Market elemanı

Pozisyon için 37 bin 24 adet açık iş ilanı bulunuyor.

10 7- Konfeksiyon işçisi

7- Konfeksiyon işçisi

33 bin 434 açık iş ilanı var.

11 8- Diğer imalat ve ilgili işçiler

8- Diğer imalat ve ilgili işçiler

32 bin 22 adet açık iş ilanı bulunuyor.

12 9- Satış elemanı/danışmanı

9- Satış elemanı/danışmanı

Pozisyon için 36 bin 645 adet açık iş ilanı var.

13 10- Perakende satış elemanı (Gıda)

10- Perakende satış elemanı (Gıda)

21 bin 995 adet açık iş ilanı bulunuyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL