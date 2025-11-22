Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2025 yılı için işe yerleştirme sonuçları ile açık işlere dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, ekim ayında İŞKUR aracılığıyla toplam 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi.
1 En çok hangi sektörlerde işe yerleştirme gerçekleştirildi?
2025 yılının ilk 10 aylık döneminde en çok hangi sektörde iş yerleştirme gerçekleştirildiği de belli oldu. Buna göre, en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında oldu.
Mesleklere göre ise, en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.
2 Açık iş sayısı da belli oldu
Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 olarak kayıtlara geçti. Açık işlerin yüzde 98,7’sinin özel sektör işletmelerine ait olduğu da belirtildi.
Öte yandan, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (740 bin 672 açık iş) imalat sanayi sektöründe görüldü. Onu sırasıyla, idari ve destek hizmet faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama takip etti.
3 En çok işçi arayan meslekler hangileri oldu?
Öte yandan, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde en çok işçi arayan meslekler de belli oldu. İşte o meslekler...
4 1- Turizm ve otelcilik elemanı
İŞKUR’un yayımladığı rapora göre, turizm ve otelcilik elemanı pozisyonu için 78 bin 6 açık iş ilanı bulunuyor.