Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde birçok ilde okullara personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösterirken, Sinop’ta müracaat süreci 11 Ağustos’ta, Kastamonu ve Ordu’da ise 5 Ağustos’ta sona erdi. e-Devlet veya İŞKUR ekranından başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarına odaklanmış durumda. TYP kapsamında personel alımları, çekilen kura ile belirleniyor. Peki 2025 yılı İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? İşte sorgulama ekranı ve ayrıntılar…
1 İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI 2025
İŞKUR, yeni eğitim-öğretim yılının ilk döneminde çalıştırılmak üzere birçok ilde personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yoğun başvuru alan TYP ilanları sonrası gözler sonuç tarihlerine çevrildi. Program kapsamında görev alacak personeller, en fazla 9 ay süreyle çalışabiliyor. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TYP başvuru sonuçlarını isim listesi şeklinde yayımladı. Kastamonu için kura çekimi 12 Ağustos 2025’te gerçekleştirildi. Sonuçlar, kura sonrasında isim listesi halinde ilan edilecek.
2 PERSONEL NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Göreve başlayacak personeller, 1 Eylül 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çalışacak. İşte İŞKUR TYP sonuçları hakkında en güncel bilgiler…
3 ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYP SONUÇ EKRANI 2025
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 08.08.2025 tarihli kura çekimi sonrası TYP (Toplum Yararına Program) katılımcı sonuç listesini yayımladı. Sonuçlara resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
4 KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYP SONUÇ EKRANI 2025
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan TYP proje sözleşmesi kapsamında toplam 600 kişilik temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. 1-5 Ağustos arasında tamamlanan başvuruların sonuçları, 12 Ağustos Salı günü saat 09.00’da gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
5 GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYP SONUÇLARI 2025
Giresun’da ise İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan TYP başvuruları 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Merkez, Alucra, Şebinkarahisar, Çamoluk, Bulancak, Piraziz, Çanakçı, Görele, Eynesil, Espiye, Yağlıdere, Dereli, Keşap, Tirebolu, Doğankent ve Güce ilçelerine toplam 370 personel alınacak. Kura tarihine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, detaylı bilgilere Alo 170 hattı üzerinden erişebiliyor.
6 GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TYP KURASI NE ZAMAN?
İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 Ağustos'ta imzalanan protokol kapsamında, kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP başlatılacağı bildirildi. Programa başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı.
İŞKUR’dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025’te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026’da tamamlanacağı kaydedildi. Katılımcılar, noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.