Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde birçok ilde okullara personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösterirken, Sinop’ta müracaat süreci 11 Ağustos’ta, Kastamonu ve Ordu’da ise 5 Ağustos’ta sona erdi. e-Devlet veya İŞKUR ekranından başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarına odaklanmış durumda. TYP kapsamında personel alımları, çekilen kura ile belirleniyor. Peki 2025 yılı İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? İşte sorgulama ekranı ve ayrıntılar…