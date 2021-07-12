İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli genç hukukçuları bu yıl da pandemi koşullarında çevrimiçi platformda kurgusal dava yarışmasında buluşturdu. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) 3 gün süren farazi duruşma maratonuna sahne oldu. Yarışmanın finalinde karşı karşıya gelen takımlardan Ankara Üniversitesi birinciliği, Bahçeşehir Üniversitesi ikinciliği kazandı.

Genç ISTAC’ın artık geleneksel hale gelen yarışması bu yıl ilk kez “Med-Arb” (Arabuluculuk-Tahkim) formatında iki aşamalı olarak organize edilirken, 5. GTAY’ın ilk aşaması arabuluculuk yarışması geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşmişti. 9-10-11 Temmuz günlerinde gerçekleşen yarışmanın ikinci aşamasında, üniversite takımları 3 gün boyunca birincilik hedefiyle mücadele verdi.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada geleceğin tahkim hukukçularına şu mesajları verdi;

“ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı kurulduğundan beri düzenliyor ve çok önem veriyor. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim; Dünyada arabuluculuk ve tahkim yarışmasını birlikte düzenleyen ilk ve tek kurum biziz. Dolayısıyla üniversiteli arkadaşlarımız gerçeğe çok yakın bir müzakere ve dava ortamı yaratılarak, önce uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözmeye çalıştılar, daha sonra aynı uyuşmazlık hakkında tahkime giderek hakem heyeti önünde iddia ve savunmalarını dile getirip uyuşmazlığı çözüme ulaştırdılar. Yarışmaya katılan arkadaşlarımız çok önemli bir başarıya imza attılar ve şimdiden burada bulunmayan arkadaşlarının önüne geçtiler, hepsi bu yarışmanın kazananı oldular.”

Başkan Ziya Akıncı, Covit 19 salgınının en yoğun olduğu, sokağa çıkamadığımız dönemde dahi ISTAC’ın yargılamaları durdurmadığını hatırlatırken, tahkim yargı dünyasında normalleşme sürecinin artık uzak olmadığını umduklarını söyledi. Akıncı şöyle konuştu;

“Pandemi döneminde dosyalarımız devam etti, yeni dosyalar aldık, kararlar çıkardık. Yani, ISTAC olarak yargılamaya hiç ara vermedik. Salgın başlar başlamaz hemen çevrimiçi duruşma kurallarımızı yaptık, duruşmalarımızı online olarak sürdürdük. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın koşullarında gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada üniversite takımları çevrimiçi duruşma sistemini deneyimledi. Çünkü pandemi sürecinde artık online etkinlik modeli hayatımızın bir parçası oldu. Tabii ki iyimser olmakta yarar var, aşı kampanyaları sayesinde çok daha iyi günler bekliyor bizi… O sebeple yeni tahkim duruşma tarihleri artık fiziksel duruşma olarak verilmeye başlandı, bundan sonra yine fiziksel duruşmalara dönmemiz yakın diye düşünüyoruz. Gelecek sene düzenleyeceğimiz yarışmamızı da inşallah eskiden olduğu gibi fiziksel ortamda gerçekleştireceğiz.”

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bülent Şarlan da konuşmasında genç yarışmacılara avukatlık mesleği açısından tahkimin önemini anlattı. Tahkim avukatlığının genç hukukçular için yarattığı kariyer fırsatlarına değinen Şarlan, Genç ISTAC yarışmasının yarattığı tecrübe pratiğinin önemini vurguladı;

“Biliyoruz ki ülkemizde bir davanın neticelenmesi ve kesin hükme bağlanması yıllar sürmekte, aynı zamanda çok maliyetli olabilmekte… Yerel mahkemenin vereceği karar, arkasından istinaf ve temyiz süreci ortalama 5-6 yılı alabiliyor. Oysa tahkimde hem hızlı yargılama imkanını hem de uzman kişilerin hakem olarak görev yaptığı ve mahkeme harçları ile kıyaslandığında çok daha hesaplı diyebileceğim bir uyuşmazlık çözüm yöntemini görmekteyiz. Ayrıca kısa sürede alınan kesin hüküm niteliğindeki tahkim kararlarının hızlı bir şekilde icra edilebilir olmasının da çok önemli avantajlar getirdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu sayede meslektaşlarımız tahkim sonucunda elde edecekleri hızlı kararla iki yönlü avantaj elde ediyorlar; hem müvekkillerinin memnuniyetini hızlı bir süreçte sağlama imkanları oluyor, hem de avukatlık mesleğini icra ederken vekalet ücretlerine kısa sürede ulaşma fırsatı buluyorlar.”

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın yine festival havasında geçtiğini ve tüm katılımcı takımların mesleki açıdan önemli tecrübeler kazandığını vurguladı. Henüz öğrencilik aşamasında bir uyuşmazlık çözümünün her aşamasında bulunmanın kazandırdığı mesleki özgüveni hukuk öğrencileri için önemli bir avantaj olarak değerlendiren Ekmen, “Tüm yarışmacıları geleceğin tahkim avukatı olarak görüyoruz. ISTAC sizin de kurumunuz. Merkezimiz bünyesinde kütüphanemiz kuruldu, ISTAC Akademi de pandemi sonrasında daha aktif hale gelecek. ISTAC’ın kapısı genç hukukçularımıza her zaman açık” mesajını verdi.

Yarışmanın final duruşmasında ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve Av. Aslı Budak hakemlik yaptı. Türkiye ve KKTC’den 218 üniversite öğrencisinin katıldığı 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın olay metni Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlandı. Ayrıca Marmara Üniversitesi Kurgusal Dava Kulübü tarafından üniversite takımları için GTAY Ön Hazırlık Yarışması düzenlendi. Av. İdil Elvin Çavuş, Av. Aykut Ceylan ve Zeren Liman’dan oluşan GTAY Komisyonunun emek verdiği 5 aylık yarışma maratonu 11 Temmuz pazar günü gerçekleşen final duruşması ile noktalanırken, yarışma sonuçları GTAY Komisyonu Başkanı İdil Elvin Çavuş tarafından açıklandı. Yarışmanın arabuluculuk aşamasında olduğu gibi tahkim aşamasında da Ankara Üniversitesi birinciliği kazandı. Ankara Üniversitesi ekibi aynı zamanda “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü”nün sahibi oldu.

5. GTAY’da ikincilik Bahçeşehir Üniversitesi’nin, üçüncülük İstanbul Üniversitesi’nin oldu. “En İyi Dava Dilekçesi Ödülü”nü de aynı puanları alan Bahçeşehir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karma Takım (Doğuş Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) paylaştı. “Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü”ne ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden Özgür Kurt sahip oldu. Yarışma birincisi takıma 9.000 TL, ikinci takıma 6.500 TL, üçüncü takıma 4.000 TL para ödülü verildi.