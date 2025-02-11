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İstanbul’da okullar yarın tatil mi? Vali açıkladı

İstanbul’da Valisi Davut Gül, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

11 Şubat 2025 | 18:36
Son Güncellenme: 11 Şubat 2025 | 18:49
İstanbul’da okullar yarın tatil mi? Vali açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 santimetre, yükseklerinde 15 santimetre) kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bugün İstanbul’un bazı kentlerinde etkili olan kar yağışının ardından 9 ilçede eğitime ara verilmişti. Etkili kar yağışı sonrası kent genelinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusuydu. 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul’da eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklendiğini belirten Gül, kent genelinde eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Gül, öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Gül’ün sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."

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