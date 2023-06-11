ARA
Bist 100
5626,49
1,31%
Bist 100
Dolar/TL
23,3996
1,1958%
Dolar/TL
Euro/TL
25,1515
0,88%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,075
-0,3245%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1475,25
0,95%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul Havalimanı'nda "UEFA Şampiyonlar Ligi" rekoru

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirildi.

11 Haziran 2023 | 00:22
0
İstanbul Havalimanı'nda "UEFA Şampiyonlar Ligi" rekoru

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu."

İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındı

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi. Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Çok sayıda özel jet  de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.

İlgili Haberler
Kupa sahibini İstanbul'da buldu: Şampiyonlar Ligi kupası Manchester City'nin
Kupa sahibini İstanbul'da buldu: Şampiyonlar Ligi kupası Manchester City'nin
0
  • ALTIN GRAM - TL 1475,25 0,95%
  • ALTIN ONS 1960,95 -0,26%
  • BIST 100 5626,49 1,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,3996 1,1958%
  • EURO/TURK LIRASI 25,1515 0,88%
  • EURO/USD 1,075 -0,3245%
  • INGILIZ STERLINI 1,2582 0,17356%
  • JAPON YENI 139,369 0,32%
  • KANADA DOLARI 1,33665 0,07712%
  • RUS RUBLESI 82,725 0,8719%
Günün En Çok Okunanları
Kupa sahibini İstanbul'da buldu: Şampiyonlar Ligi kupası Manchester City'nin
Yeni Renault Clio bu hafta tanıtıldı, eylül ayında satışa çıkıyor
Yeni Renault Clio bu hafta tanıtıldı, eylül ayında satışa çıkıyor
İstanbul Havalimanı'nda hareketli gün
İstanbul Havalimanı'nda hareketli gün
Ve düşen uçaktan sağ kurtuldukları umuduyla aranan çocuklar 40 gün sonra bulundu
Ve düşen uçaktan sağ kurtuldukları umuduyla aranan çocuklar 40 gün sonra bulundu
İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklik
İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklik
Elektrikli araçların şarjı için ilginç öneri: Güneş Ağacı
Elektrikli araçların şarjı için ilginç öneri: Güneş Ağacı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama... MSB: 5 işçi şehit oldu
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama... MSB: 5 işçi şehit oldu
Asırlık işletme şimdi 5. kuşağa devrediliyor
GERİ
İLERİ
Kupa sahibini İstanbul'da buldu: Şampiyonlar Ligi kupası Manchester City'nin
Yeni Renault Clio bu hafta tanıtıldı, eylül ayında satışa çıkıyor
İstanbul Havalimanı'nda hareketli gün
Ve düşen uçaktan sağ kurtuldukları umuduyla aranan çocuklar 40 gün sonra bulundu
İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklik
Yeni Renault Clio bu hafta tanıtıldı, eylül ayında satışa çıkıyor
İstanbul Havalimanı'nda hareketli gün
Ve düşen uçaktan sağ kurtuldukları umuduyla aranan çocuklar 40 gün sonra bulundu
İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklik
Elektrikli araçların şarjı için ilginç öneri: Güneş Ağacı
İstanbul Havalimanı'nda hareketli gün
Ve düşen uçaktan sağ kurtuldukları umuduyla aranan çocuklar 40 gün sonra bulundu
İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklik
Elektrikli araçların şarjı için ilginç öneri: Güneş Ağacı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama... MSB: 5 işçi şehit oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL