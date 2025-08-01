İstanbul temmuz enflasyonu belli oldu

Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,62 olarak gerçekleşti. 2024 Temmuz ayına göre 2025 Temmuz ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 42,48 olarak gerçekleşti.
2025 Temmuz ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre sağlık harcamaları grubunda yüzde 8,08, konut harcamaları grubunda yüzde 6,39, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 6,27, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,15, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 2,48, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,36, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2,10, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,03, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 0,60, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,50, eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,13 ve giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,05 artış izlendi.
İstanbul’da 2025 Temmuz ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, konut, alkollü içecekler ve tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı izlenen fiyat değişimleri, çeşitli mal ve hizmetler, ev eşyası harcamaları, lokanta ve otel harcamaları gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları grubunda mevsim koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu. 2025 Temmuz ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda (yüzde 8,08) grubunda izlendi.
Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Haziran ayında yüzde 1,93 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında arttı.
2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 24,25, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 34,93 oldu. Temmuz 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,90, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,87, mensucat grubunda yüzde 1,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,55, madenler grubunda yüzde 1,55, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,19 artış gözlendi. Kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 1,46 azalış görüldü.
Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Temmuz ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 71,82, mensucatta yüzde 59,04, gıda maddelerinde yüzde 32,25, kimyevi maddelerde yüzde 30,45, işlenmemiş maddelerde yüzde 30,10, yakacak ve enerjide yüzde 25,26, madenlerde yüzde 19,17 artış gerçekleşti. İHA