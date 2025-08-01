İstanbul temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul’da 2025 Temmuz ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, konut, alkollü içecekler ve tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı izlenen fiyat değişimleri, çeşitli mal ve hizmetler, ev eşyası harcamaları, lokanta ve otel harcamaları gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları grubunda mevsim koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu. 2025 Temmuz ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda (yüzde 8,08) grubunda izlendi.