  Dev bankadan beklentileri aşan performans sonrası revize geldi

Uluslararası finans kuruluşu ING, Türkiye ekonomisine yönelik 2025 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce yüzde 2,7 olarak açıkladığı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,3 seviyesine çıkardı.


ING, bugün yayımladığı değerlendirme notunda Türkiye’nin 2025 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e çıkardığını duyurdu.

Raporda, ikinci çeyrek büyüme verilerinin hem yıllık hem de çeyreklik bazda beklenenden güçlü bir ivmelenme ortaya koyduğu vurgulandı.

 “Genel olarak, ikinci çeyrek verileri hem yıllık hem de çeyreklik büyümede belirgin bir ivmelenme ortaya koyarak, çeyreklik momentumda yavaşlama beklentilerini altüst ediyor” denilen değerlendirmede, bu gelişmenin Türkiye’nin 2025 büyüme görünümü için yukarı yönlü riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Faiz politikasını nasıl etkileyecek?

ING, iç talepteki dayanıklılığın da bu tabloyu desteklediğini belirterek, “Beklenenden daha güçlü bu performans, Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşmaya sevk edebilir” ifadelerini kullandı.

