Dev bankadan beklentileri aşan performans sonrası revize geldi

ING, bugün yayımladığı değerlendirme notunda Türkiye’nin 2025 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e çıkardığını duyurdu.



Raporda, ikinci çeyrek büyüme verilerinin hem yıllık hem de çeyreklik bazda beklenenden güçlü bir ivmelenme ortaya koyduğu vurgulandı.

“Genel olarak, ikinci çeyrek verileri hem yıllık hem de çeyreklik büyümede belirgin bir ivmelenme ortaya koyarak, çeyreklik momentumda yavaşlama beklentilerini altüst ediyor” denilen değerlendirmede, bu gelişmenin Türkiye’nin 2025 büyüme görünümü için yukarı yönlü riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Faiz politikasını nasıl etkileyecek?



ING, iç talepteki dayanıklılığın da bu tabloyu desteklediğini belirterek, “Beklenenden daha güçlü bu performans, Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşmaya sevk edebilir” ifadelerini kullandı.