Chery, gençlere yönelik yeni elektrikli otomobili QQ3'ü tanıttı

Otomobil, yuvarlak hatlı ve oval formdaki farlarıyla estetik bir görünüm sunuyor.
Yan profiliyle Smart'ın #1 modelini andıran QQ3, 2.700 mm'yi aşan aks mesafesi ve 4.200 mm'yi aşan uzunluğuyla oldukça geniş bir iç mekan vadediyor.
Chery'nin T12 platformunda yükselen bu yeni model, 90 kW (121 hp) güç üreten bir arka elektrik motoruyla donatıldı. Batarya ve menzil bilgileri ise henüz paylaşılmadı.
Teknolojik Donanım
Aracın iç tasarımı, dijital bir kokpit anlayışıyla hazırlandı. Düz tabanlı bir direksiyon simidi, dikdörtgen gösterge paneli ve Qualcomm Snapdragon 8155 çipiyle çalışan 15.6 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran bu kokpitin öne çıkan unsurları.
Yapay zeka destekli sesli asistan, 50W gücünde kablosuz şarj ve 256 renkli ambiyans aydınlatma gibi gelişmiş özellikler de araçta yer alıyor. Ayrıca, Chery'nin Falcon 500 sürüş destek sistemi sayesinde otonom sürüş özellikleri de destekleniyor.