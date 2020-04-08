Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, işverenleri ve çalışanları bilgilendirme amaçlı çalışmaları yoğun bir biçimde devam ediyor. Bakanlık tarafından dün yayınlanan dokümanlarda, salgın kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerlerinde aldırmaları gereken tedbirlere yer verildi. İşverenlerin yanı sıra iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin de dikkatine sunulan çalışmaya göre, görevlilerin önce kendilerini korumaları ve sağlanan donanımları kullanmayı ihmal etmemeleri büyük önem taşıyor.

EY Türkiye konuyla ilgili ekonomist.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede işyerlerinde alınması gereken tedbirleri sıraladı:

ASANSÖRLER KULLANILMAMALI

1- İşyerlerine giriş çıkışlardan çalışma ortamlarında ve servis kullanımında yapılması gereken düzenlemelere kadar pek çok önemli noktaya dikkat çekilen dokümanlarda asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Asansörlerin zorunlu hallerde kullanılması durumunda içeride sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi gerekiyor.

2- Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmaması konusunda işveren ya da vekiline önerilerde bulunabilecek.

3- İşyeri içerisinde mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi istenirken, işe girişlerde temassız ateş ölçer ile ölçüm sağlanacak.

SU KAPALI ŞİŞELERDE TEMİN EDİLMELİ

4- Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinelerinin mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi de Bakanlık dokümanında altı çizilen uyarılar arasında yer alıyor.

5- Servis araçlarının kullanımıyla ilgili tedbirler ise temizlik ve hijyenin sık aralıklarla sağlanması, çalışanların araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması, araç taşıma kapasitesinin sosyal mesafeye göre planlanması, araç girişlerine el dezenfektanları konulması, şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları şeklinde sıralanıyor.

6- Önlemler kapsamında, yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle yapılmasının tercih edilmesi; zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal edilmesi ya da azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması da gerekiyor.

7- Yapı işlerinde Covid-19 kapsamında dikkat edilmesi gereken hususları da belirleyen Bakanlık, bu çerçevede şantiyelerdeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardiya vb.) bir çalışma planı oluşturulması ve çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.