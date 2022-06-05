ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduğu günden bugüne en çok etkileşim alan tweetini bu hafta paylaştı…

ABD siyaseti ve K-Pop sosyal medyanın iki büyük gücü… Forbes’un haberine göre çok etkileşim alan bu iki güç bir araya gelince ABD Başkanı Joe Biden, bugüne kadar en çok etkileşim alan tweetini paylaşmış oldu.

Ünlü K-Pop grubu BTS, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Biden, Asyalılara yönelik nefret söylemini görüşmek için davet ettiği BTS ile yapılan görüşme sonrası twitter hesabından kısa bir video paylaştı.

Fortune’nun haberine göre Biden’ın Salı gecesi paylaştığı tweet başkanlık döneminin en iyi tweeti oldu.

Sosyal medya takip şirketi NewsWhip tarafından derlenen verilere göre, tweet Cumartesi öğleden sonra 400.000’den fazla retweet ve 976.000’den fazla beğeni aldı ve geçen hafta en popüler beşinci tweet oldu.

Habere göre bu haftaki en iyi 10 tweet’ten dördü de yeni albüme hazırlanan resmi BTS hesaplarından geldi.

Biden’ın BTS ile yaptığı konuşmanın videosu 6 milyondan fazla izlendi.