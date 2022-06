ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduğu günden bugüne en çok etkileşim alan tweetini bu hafta paylaştı…

ABD siyaseti ve K-Pop sosyal medyanın iki büyük gücü… Forbes’un haberine göre çok etkileşim alan bu iki güç bir araya gelince ABD Başkanı Joe Biden, bugüne kadar en çok etkileşim alan tweetini paylaşmış oldu.

Ünlü K-Pop grubu BTS, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Biden, Asyalılara yönelik nefret söylemini görüşmek için davet ettiği BTS ile yapılan görüşme sonrası twitter hesabından kısa bir video paylaştı.

Fortune’nun haberine göre Biden’ın Salı gecesi paylaştığı tweet başkanlık döneminin en iyi tweeti oldu.

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.

I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL

— President Biden (@POTUS) June 1, 2022