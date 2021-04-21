Kripto para piyasasındaki düşüşler sürerken, ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan uyarı geldi. Daha önce Bitcoin’de 146 bin dolarlık hedef fiyat belirleyen JPMorgan analistleri, kripto para piyasasındaki son hareketlerin ardından fonlardaki zayıf seyre işaret ederek Bitcoin’de 60 bin dolar seviyesinin oldukça kritik olduğunu belirtti.

Bitcoin ile ilgili daha önce iddialı hedef fiyat belirleyen JPMorgan, bu sefer Bitcoin’de zayıflık uyarısında bulundu.

Aralarında Nikolaos Panigirtzoglou’nun da yer aldığı JPMorgan analistleri Bitcoin fonlarında görülen zayıf akışın olumsuz etki yaratabileceğine işaret etti. Analistler yakın zamanda Bitcoin’in 60 bin doların üzerine çıkamaması durumunda ivme sinyallerinin çökebileceğini belirtti. Analistler son haftalarda kripto para fonlarında uzun pozisyonların oluşturulmadığına dikkat çekti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, analistler fonlarda yaşanan söz konusu seyrin geçen Kasım ayının sonu, Ocak ayının ortası ve Şubat ayının ortasındaki ivmeyle benzerlik gösterdiğine vurgu yaptı.

Bitcoin kripto para Borsası Coinbase’in halka arz döneminde 64 bin 870 doları görerek rekor seviyelere çıkmış, takip eden dönemde ise sert düşüşle 51 bin dolarlara kadar çekilmişti. Haftanın üçüncü işlem gününde Bitcoin 55 bin dolar seviyesinden işlem gördü.