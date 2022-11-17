JPMorgan'dan ABD için 'ılımlı resesyon' tahmini

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JPMorgan ekonomistleri, Fed'in enflasyon ile mücadelede faiz oranlarını daha da artıracağı beklentilerini dikkate alarak ABD ekonomisinin 2023 yılının ikinci yarısında "ılımlı bir resesyonda" olacağını öngördüler.



ABD ekonomisinin 2023 yılının son çeyreğine kadar yüzde 0,5 daralacağını tahmin eden JPMorgan, 2024 yılında da bunun devam edebileceğini vurguladı.



JPMorgan, 2023 yılının tamamı için GSYH büyüme tahminini 2022 yılı için beklentinin neredeyse yarısına indirerek yüzde 1 olarak duyurdu.



Yıl başından bu yana faizi 300 baz puan artıran Fed'in Mart 2023'e kadar faizi toplamda 100 baz puan artıracağı tahmin eden JP Morgan, Aralık ayında 50, Şubat ve Mart aylarında 25'er baz puan artırım beklediğini ifade etti.



2023 yılı sonunda TÜFE artışını yüzde 4,1 olarak tahmin eden JPMorgan, kişisel harcamalarda artışın gelecek yıl yüzde 3,4'e yavaşlamasını beklediğini de belirtti. (Foreks)



