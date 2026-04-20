Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak bu kritik toplantıda, milyonlarca vatandaşı ve bölgesel dengeleri ilgilendiren stratejik kararların alınması bekleniyor.
Beştepe’de bugün saat 15.30 itibarıyla başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, hem sosyal vicdanı yaralayan olaylar hem de bölgesel istikrarı tehdit eden küresel krizlerle oldukça yoğun bir ajandaya sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki bu toplantı, 2026 yılının en kritik stratejik değerlendirmelerinden biri olarak görülüyor.
Okul Güvenliği ve Şiddetle Mücadele
Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, toplantının en öncelikli iç güvenlik maddesi.
Yeni Güvenlik Protokolleri: Eğitim kurumlarının güvenliğinin artırılması, kamera sistemlerinin güncellenmesi ve okullardaki koruma hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi görüşülecek.
Yasal Yaptırımlar: Bu tür saldırıları engelleyici ve caydırıcı mahiyetteki yeni yasal düzenlemeler masaya yatırılacak.
Bölgesel Kriz: İran-İsrail Gerilimi ve Hürmüz Boğazı
Ortadoğu’da tırmanan İran-İsrail geriliminin Türkiye’ye yansımaları kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.
Ekonomik Etkiler: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin enerji arz güvenliği ve küresel petrol fiyatları üzerindeki baskısı, Türkiye’nin enerji maliyetlerini nasıl etkileyeceği değerlendirilecek.
Lojistik ve Tedarik Zinciri: Boğazlardaki aksamaların Türkiye'nin dış ticareti ve lojistik hatları üzerindeki muhtemel risklerine karşı alınacak önlemler belirlenecek.
Terörle Mücadele ve Güvenlik
Terörsüz Türkiye Hedefi: Sınır ötesinde ve yurt içinde devam eden operasyonların son durumu ele alınacak. Özellikle Bahar-Yaz dönemine girilirken bölgedeki terör unsurlarına karşı stratejik planlama yapılacak.
Gülistan Doku Soruşturması: Kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku davasına i
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamada, özellikle okul saldırılarına karşı alınacak sert tedbirler ve bölgedeki savaş riskine karşı Türkiye’nin izleyeceği denge politikası hakkında önemli mesajlar vermesi bekleniyorlişkin yürütülen soruşturmadaki son bulgular ve adaletin tesisi noktasında atılan adımlar değerlendirilecek.