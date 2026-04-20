Beştepe’de bugün saat 15.30 itibarıyla başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, hem sosyal vicdanı yaralayan olaylar hem de bölgesel istikrarı tehdit eden küresel krizlerle oldukça yoğun bir ajandaya sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki bu toplantı, 2026 yılının en kritik stratejik değerlendirmelerinden biri olarak görülüyor.

Okul Güvenliği ve Şiddetle Mücadele

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, toplantının en öncelikli iç güvenlik maddesi.

Yeni Güvenlik Protokolleri: Eğitim kurumlarının güvenliğinin artırılması, kamera sistemlerinin güncellenmesi ve okullardaki koruma hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi görüşülecek.

Yasal Yaptırımlar: Bu tür saldırıları engelleyici ve caydırıcı mahiyetteki yeni yasal düzenlemeler masaya yatırılacak.