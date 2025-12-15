Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masadaki konular neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün (15 Aralık 2025) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantısı, Türkiye'nin hem iç hem de dış politikadaki en sıcak ve kritik başlıklarını kapsayan yoğun bir gündemle başlayacak. İşte Kabine masasında ele alınan ve değerlendirilen ana konu başlıkları:

Ekonomi ve Sosyal Gündem

Enflasyonla Mücadele: Geride bırakılan bir yılda enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendiriliyor ve 2026 yılı ekonomi politikasında ortaya konulacak yeni tedbirler görüşülüyor.

Asgari Ücret Görüşmeleri: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinde gelinen son durum ve Komisyonun çalışmaları masada.

Memur Maaş Düzenlemesi: Kamu yöneticilerine yönelik 30 bin liralık artış öngören ve geri çekilen düzenlemeden sonra, memurların geneline ilişkin kapsamlı bir maaş düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı konusu da Kabine'de istişare edilen önemli bir sosyal başlık olarak yer alıyor.

Dış Politika ve Bölgesel Güvenlik

Ukrayna-Rusya Savaşı: 4. yılına yaklaşan savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik temaslara parantez açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yansımaları ve barış için atılabilecek yeni adımlar değerlendiriliyor.

Karadeniz'de Seyir Güvenliği: Savaş nedeniyle Karadeniz'de sivil gemilere yönelik gerçekleşen saldırılara karşı Türkiye'nin alacağı ek tedbirler ve Karadeniz'in istikrarının sağlanması için izlenecek stratejiler görüşülüyor.

Suriye Gelişmeleri: Suriye'nin yeniden inşası ve bölgedeki siyasi çözüm çabaları kapsamında Şam yönetimine verilecek destekler ile Türkiye'nin güney sınır güvenliğine yönelik adımlar masada.

İç Güvenlik ve Yasal Düzenlemeler

"Terörsüz Türkiye" Vizyonu: Ülke içinde terör tehdidini sonlandırma hedefi kapsamında atılan adımlar ve sahada gelinen son duruma dair istihbarat raporları ele alınıyor.

PKK'nın Irak'taki Adımları: PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerine ve olası silah bırakma adımlarına dair son durum değerlendiriliyor.

Yasal Düzenleme Önerileri: Siyasi partilerin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sunduğu raporlarda yer alan yasal düzenleme önerileri istişare ediliyor. Sürecin tamamlanması adına hayata geçirilebilecek kanun değişiklikleri ele alınıyor.