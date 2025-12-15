Banka ve döviz büroları neden 50 dolarları almıyor?

Piyasada bir yıl önce yaşanan ve sahte dolar banknotlarının dolaşıma girmesiyle ortaya çıkan paniğe rağmen, döviz büroları hala ihtiyatlı davranıyor.

Özellikle 50 dolarlık banknotların sahte çıkma riski nedeniyle, döviz bürolarının bu paraları kabul etme konusunda isteksiz oldukları belirtiliyor. Aradan geçen bir yıla karşın, sahte para endişesinin sektördeki güveni zedelemeye devam ettiği görülüyor.

"Sıkıntılı olduğu için almıyoruz"

Döviz bürolarında çalışanlar da, “Sıkıntılı olduğu için almamayı tercih ediyoruz. 2025 itibarıyla devam ediyor. Şu anda bazı bankalar 50 dolar alımını durdurdu. Biz de temkinli davranıyoruz’ ifadelerini kullandı.

"Sorun bankalarda vatandaşta değil"

Peki şu anda piyasada sahte dolar var mı? Banka ve döviz büroları neden 50 doları almıyor?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı:

“Döviz bürolarının kabul etmemesi diye bir şey söz konusu değil. Kabul ediyor ama 50 dolar olarak kabul etmiyor. 49.5 dolar olarak kabul ediyorlar. Şimdi olay şudur: Dolarda eski baskılar var, tedavülden kalkmadı ama baskı olarak eskiler. Onların rengi biraz daha açık renkli ve filigranı yok. Yeni basılanlar filigranlı olan doları bankalar alıyorlar. Halbuki eskileri alsalar Merkez Bankası’na gidip dönüştürseler sorun olmayacak. Onlar iş yükü olarak düşündükleri için, personeller de yeni olduğu için eski ve yeniyi ayırt etmekte sıkıntı yaşıyorlar. Burada sorun bankalarda yoksa vatandaşta değil. Üstelik bunlar sahte de değil. Yurt dışında geçerli olan paralar. Piyasada 100 dolarlar da ilk geçen sene çıktığı zaman 100 doları 95 dolar olarak alıyorlardı. Şimdi de 99 dolar olarak alıyorlar. O şekilde parayı çeviriyorlar. Döviz büroları bu şekilde alım yapıyor. Bankalar almıyor ama döviz büroları alıyor."