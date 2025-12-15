Massachusetts merkezli ve şu anda borsada işlem gören tüketici robotu üreticisi iRobot Çinli Shenzhen PICEA Robotics Co. ve Çinli firmanın bir yan kuruluşu tarafından devralınacak. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden mühendisler tarafından 1990 yılında kurulan şirketin adi hisseleri, Pazar günü Delaware'de sunulan 11. Bölüm iflas planı kapsamında silinecek.

iRobot, 2002'de piyasaya sürdüğü ve kısa sürede otonom elektrikli süpürgelerle özdeşleşen Roomba ile ilk başarısını yakaladı. Ancak 40 milyondan fazla ev robotu satan firmanın gelirleri, tedarik zinciri sorunları ve daha ucuz rakipler nedeniyle Covid sonrası dönemde düşmeye başladı. Firma, bu ayın başlarında olası iflas uyarısında bulundu.

Amazon satın almayı teklif etmişti

2022'de Amazon.com şirketin kaderini değiştirebilecek bir teklif yapmıştı, ancak Avrupa Birliği rekabet otoriteleriyle yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle bu teklif suya düştü.

Borçlar devralındı, faaliyetler sürecek



Bloomberg'de yer alan habere göre; geçen ay, Shenzhen PICEA’nın iştiraki Santrum Hong Kong Co., ABD’li yatırım şirketinden 191 milyon dolarlık anapara ve faiz dahil olmak üzere şirketin tüm borcunu devraldı. PICEA’nın, o tarihten bu yana iRobot ile yeni sermaye sağlanması ve mevcut borcun yapılandırılması konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, iflas planının iRobot’un faaliyetlerine devam eden bir şirket olarak yoluna devam etmesine olanak tanıyacağı, çalışanlara yönelik yükümlülüklerin sürdürüleceği ve mahkeme gözetimindeki süreç boyunca tedarikçilere ve diğer alacaklılara olan borçların zamanında ve eksiksiz ödeneceği ifade edildi. İflas başvurusunda iRobot, varlık ve yükümlülüklerinin 100 milyon ila 500 milyon dolar aralığında olduğunu bildirdi.