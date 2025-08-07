Kadınlar birlikte başardı: 10 kiloyla başladılar, şimdi 250 kilo üretiyorlar

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, AA muhabirine, İpsala Sınır Kapısı'ndan her gün binlerce yolcunun geçiş yaptığını söyledi. Yolcuların beraberinde hediyelik olarak götürecekleri ürünler üretmeyi amaçladıklarını belirten Sevgili, "Sınır kapımızdan yılda 2,5 milyon yolcu geçişi oluyor ve beraberinde hediyelik götürmek istiyorlar. İlçenin coğrafi işaretli İpsala pirinci satın alınıyor ama herkese hitap etmediğini gördük ancak çikolata herkese hitap ediyor. Biz de bu kapsamda kadınlarımızın ilgi gösterdiği çikolata eğitimi düzenledik. Profesyonel eğitim aldılar." dedi.