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KAİSDER'de bayrağı Mehlika Gider devraldı

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği’nin 5’inci Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehlika Gider seçildi.

03 Temmuz 2025 | 12:44
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2025 | 12:45
KAİSDER'de bayrağı Mehlika Gider devraldı

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)’in 5’inci Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehlika gider seçildi. Genel Kurulda, yeni dönem projelerini anlatan Gider, “ iz kadınlar var olduğumuzda ekonomi güçlenir, görünür olduğumuzda toplum dönüşür. Ortak geleceğimizi, kadınlar ve erkekler;  omuz omuza birlikte inşa edeceğiz” dedi. 

Yeni örgütlenme modeli

Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Genel Kurulda,  bir önceki yönetimin faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider kalemleri ibra edilirken, tüzük değişikliği ile daha önce 2 artı 2 olan yönetim süresi,  tek dönem 3 yıla indirildi. Yeni dönem için ayrıca yeni örgütlenme modeli benimsendi. Yedek Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu olarak tanımlandı ve kurul üyeleri, iç kurul başkanlarından oluştu. Yanı sıra Etik Kurulu oluşturuldu. 

“Nitelikli kadın girişimci sayısını artıracağız”

Genel Kurulda, yeni dönem projeleri ile bilgi veren Mehlika Gider, insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0’ın yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, en önemli hedeflerini şöyle açıkladı:  “Nitelikli kadın girişimci sayısını artırmak ve bizi her sektörde başarıya ulaşmaktan alıkoyan dezavantajları ortadan kaldırmak” 

Gider şunları söyledi: 
“Hedeflerimiz çok net: - Kadının iş dünyasında güçlenmesi, - Karar mekanizmalarında etkin rol alması, - Kadın dayanışmasının örgütlü yapılarla büyümesi, - Girişimciliğin teşvik edilmesi ve örnek olunması, - Bilgi ve deneyim paylaşımıyla gelişim sağlanması… Bu hedeflere ulaşmak için: - Üyeler arası bilgi alışverişini artıracağız. - Dernek içi eğitimleri sürekli hale getireceğiz. - Yerel ve uluslararası iş birliklerini geliştireceğiz. - Özel projeler üreteceğiz”

KAİSDER’in yeni Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:
Başkan: Mehlika Gider (MG İletişim Stratejileri Ajansı)
Üyeler: Zeynep Ece Arabul (Emek Holding A.Ş.), Sevilay İmre (Eyesoft Blşm Eğtm Yayıncılık İletişim ve Danışmanlık A.Ş), Belgin Sağdıç (Yetkin Patent ve Danışmanlık Ltd.ŞTİ.), Aynur Aydoğan (Denz Yapı San. Tic. Aş ArmaLoft Yurt Hizmetleri Ltd ŞTİ.) Burcu Ketrez ( EPA Emlak Pazarlama A.Ş.) Nazlı Başak Türkmenoğlu (AlbaSoft Bilişim Teknolojileri) Nesrin Doğan (Doğanlar Tarım), Dijan Kaya (Yusufoğlu Metal)

 

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