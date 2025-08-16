Karayollarındaki hız sınırıyla ilgili düzenlemeleri içeren genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, hız sınırlarının uygulanmasında farklılıkların ortadan kaldırılarak ülke genelinde standart bir sistem oluşturulacağı vurgulanıyor. Bu kapsamda, karayollarındaki hız sınırı levhaları, işaretlemeler ve ilgili trafik düzenlemeleri; görünürlük, konum, gereklilik ve sürücüler üzerindeki etkileri dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek.

16 Ağustos tarihli genelge

Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere mevcut levhalarla düşürülen hız sınırları teknik kriterlere göre gözden geçirilecek.

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörlere bağlı olarak, gerekli görülen kesimlerde mevcut sınırlamalar yeniden düzenlenecek.

Standartlara uygun bulunmayan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak, okul ve hastane bölgeleri gibi istisnai alanlarda ise uygulamalar korunacak.

Belediyelerin sorumluluğunda olan ve şehir içinden geçen yüksek kapasiteli yollarda da hız sınırları yeniden belirlenecek.

Trafik işaretlemeleri “gerektiği kadar, fakat mümkün olduğunca az” ilkesi doğrultusunda sadeleştirilerek sürücüler için daha anlaşılır hale getirilecek.

Düzenlemelerin uygulanması İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Çalışmalara Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile belediyeler de katkı sağlayacak. Birinci öncelikli yollardaki değişikliklerin 1 Eylül 2025’e kadar, diğer düzenlemelerin ise 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.