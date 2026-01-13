Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Kayseri okullar tatil mi?

Kayseri'de sıcaklıkların -15 dereceye kadar düşmesi ve dondurucu soğukların etkisi, 14 Ocak Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağı sorusunu kentin en önemli gündem maddesi haline getirdi.
1 Kayseri'de yarın okullar tatil mi?
Kayseri 14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Kayseri’de hava sıcaklıkları gece ve sabah saatlerinde -15 dereceye kadar düşüyor.
Gündüz ise sis ve pus ile birlikte en yüksek sıcaklığın -3 derece civarında kalması bekleniyor. Bu dondurucu şartlar, kar yağışı olmasa bile mevcut karların buz tutmasına (siyah buz) neden olduğu için ulaşım oldukça risklidir.
Kayseri 5 Günlük Özet ve Kritik Uyarılar
|Gün
|Durum
|Sıcaklık (Düşük/Yüksek)
|Önemli Not
|Çarşamba
|Parçalı Bulutlu
|-13°C / -3°C
|Şiddetli buzlanma ve pus riski.
|Perşembe
|Az Bulutlu
|-8°C / 2°C
|Gece don olayı devam ediyor.
|Cumartesi
|Kar Yağışlı
|-3°C / 3°C
|Yeni bir kar dalgası geliyor.
|Pazar
|Parçalı Bulutlu
|-13°C / -4°C
|Kar sonrası dondurucu soğuk geri dönüyor.