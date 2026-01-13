ARA
  Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Kayseri okullar tatil mi?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Kayseri okullar tatil mi?

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle öğrenciler ve veliler 14 Ocak Çarşamba günü için "okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.


Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Kayseri okullar tatil mi?

Kayseri'de sıcaklıkların -15 dereceye kadar düşmesi ve dondurucu soğukların etkisi, 14 Ocak Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağı sorusunu kentin en önemli gündem maddesi haline getirdi.

1 Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri 14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Kayseri’de hava sıcaklıkları gece ve sabah saatlerinde -15 dereceye kadar düşüyor.  

Gündüz ise sis ve pus ile birlikte en yüksek sıcaklığın -3 derece civarında kalması bekleniyor. Bu dondurucu şartlar, kar yağışı olmasa bile mevcut karların buz tutmasına (siyah buz) neden olduğu için ulaşım oldukça risklidir.

Kayseri 5 Günlük Özet ve Kritik Uyarılar

GünDurumSıcaklık (Düşük/Yüksek)Önemli Not
ÇarşambaParçalı Bulutlu-13°C / -3°CŞiddetli buzlanma ve pus riski.
PerşembeAz Bulutlu-8°C / 2°CGece don olayı devam ediyor.
CumartesiKar Yağışlı-3°C / 3°CYeni bir kar dalgası geliyor.
PazarParçalı Bulutlu-13°C / -4°CKar sonrası dondurucu soğuk geri dönüyor.
0
