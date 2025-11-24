ARA
  Kira artış oranı Aralık ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK Aralık ayı kira zam oranında

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren Aralık ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerine bağlı olarak hesaplanacak. Peki Kira artış oranı Aralık ne zaman açıklanacak?


Aralık ayında kira kontratını yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve mülk sahibinin odak noktası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ve yeni kira artış oranını belirleyecek olan Kasım ayı enflasyon verileri.

 

Kira artış oranı Aralık ne zaman açıklanacak? 

 Aralık ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kritik tarih ve saat kesinleşmiştir.

Aralık ayında uygulanacak kira artış oranını belirleyecek olan Kasım ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şu tarihte ve saatte açıklanacak:

Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba

Açıklanma Saati: 10:00

Verilerin açıklanmasının hemen ardından, yasal olarak baz alınan TÜFE on iki aylık ortalaması hesaplanarak Aralık 2025 kira artış oranı da netleşmiş olacak.

Kasım ayı tavan kira artışı ne kadar?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Kasım ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 37.15 artış gösterebilecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

2025 TÜFE Kasım ayı kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2025

Kira Artış Oranı: % 37,15

Kira Artış Tutarı: 7 bin 430 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 430 TL
