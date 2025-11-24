Kira artış oranı Aralık ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK Aralık ayı kira zam oranında

Kira artış oranı Aralık ne zaman açıklanacak?

Aralık ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kritik tarih ve saat kesinleşmiştir.

Aralık ayında uygulanacak kira artış oranını belirleyecek olan Kasım ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şu tarihte ve saatte açıklanacak:

Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2025 Çarşamba

Açıklanma Saati: 10:00

Verilerin açıklanmasının hemen ardından, yasal olarak baz alınan TÜFE on iki aylık ortalaması hesaplanarak Aralık 2025 kira artış oranı da netleşmiş olacak.