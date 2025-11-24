15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama sayfası

KPSS ve Mülakat Döneminin Sonu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu atama süreci, KPSS puanı ve sözlü sınav (mülakat) puanı esas alınarak yapılan öğretmen istihdamının son örneği olacaktır.

Bu atamanın tamamlanmasının ardından, öğretmen alım süreçleri kökten değişecektir.

Yeni Dönem: Millî Eğitim Akademisi

Gelecekteki sözleşmeli öğretmen alımları, yeni kurulacak olan Millî Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yeni sistemde öğretmen adayları için şu aşamaların uygulanması planlanmaktadır:

Akademi Giriş Sınavı (AGS): Adaylar, KPSS yerine geçecek olan bu yeni sınava gireceklerdir (AGS'nin ilk olarak 2026 yılı Temmuz ayında yapılması planlanmaktadır).

Akademi Eğitimi: Sınavda başarılı olan adaylar, 10-14 aya kadar sürebilecek teorik ve uygulamalı yoğun bir Akademi Eğitimine tabi tutulacaklardır.

Başarı Puanı ve Atama: Bu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, Akademi mezuniyet puanlarına göre sıralanarak atanacaklardır. Bu sistemle birlikte, sözlü mülakat uygulamasına da son verilmesi hedeflenmektedir.