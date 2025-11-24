ARA
  15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama sayfası

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım sona ermiş durumda. Peki 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama



15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sona eriyor. On binlerce adayın heyecanla beklediği atama sonuçları, bugün düzenlenecek törenle resmiyet kazanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KategoriDetay
Açıklanma Tarihi24 Kasım 2025 Pazartesi (Öğretmenler Günü)
Tören Başlangıcı (Tahmini)Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüş programına bağlı olarak öğle saatlerine doğru başlaması bekleniyor.
Kesin Sonuç Duyurusu (Tahmini)Atama sonuçlarının saat 17:00 itibarıyla resmi olarak duyurulması ve erişime açılması öngörülüyor.
KatılımcıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecektir.

On beş bin öğretmen adayının heyecanla beklediği bu atama sonuçları, törenin ardından MEB Personel Genel Müdürlüğü sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Atanan Öğretmenlerin Göreve Başlama Tarihi

Atama sevinci yaşayacak olan öğretmen adayları, atama işlemlerinin ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından:

Göreve Başlama Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bu tarih, öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasını takiben belirlenmiştir. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 19 Ocak'ta yeni okullarında göreve başlayarak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacaklar

KPSS ve Mülakat Döneminin Sonu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu atama süreci, KPSS puanı ve sözlü sınav (mülakat) puanı esas alınarak yapılan öğretmen istihdamının son örneği olacaktır.

Bu atamanın tamamlanmasının ardından, öğretmen alım süreçleri kökten değişecektir.

Yeni Dönem: Millî Eğitim Akademisi

Gelecekteki sözleşmeli öğretmen alımları, yeni kurulacak olan Millî Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yeni sistemde öğretmen adayları için şu aşamaların uygulanması planlanmaktadır:

Akademi Giriş Sınavı (AGS): Adaylar, KPSS yerine geçecek olan bu yeni sınava gireceklerdir (AGS'nin ilk olarak 2026 yılı Temmuz ayında yapılması planlanmaktadır).

Akademi Eğitimi: Sınavda başarılı olan adaylar, 10-14 aya kadar sürebilecek teorik ve uygulamalı yoğun bir Akademi Eğitimine tabi tutulacaklardır.

Başarı Puanı ve Atama: Bu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, Akademi mezuniyet puanlarına göre sıralanarak atanacaklardır. Bu sistemle birlikte, sözlü mülakat uygulamasına da son verilmesi hedeflenmektedir.
