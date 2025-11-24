Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararında

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ve Şubat 2025 aylarındaki faiz artırımlarının ardından, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararı için beklentiler zirveye ulaşmış durumda.

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

11 Aralık'ta alınacak faiz kararı, 2026 yılı para politikasına yön vereceği için kritik öneme sahiptir. Kararın açıklanma saati her zaman olduğu gibi 14:00 olacak.

2026 Yılı 1. Toplantısı ise 22 Ocak 2026 Perşembe, 2026 Yılı 2. Toplantısı ise 12 Mart 2026 Perşembe günü yapılacak.

Aralık ayı faiz kararı beklentisi

Ekonomistlerin Aralık 2025 PPK toplantısı için genel beklentisi şu şekildedir:

Beklenen İndirim Miktarı: 100 baz puan (yüzde 1) faiz indirimi.

Eğer TCMB beklentiler doğrultusunda hareket ederse, politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) mevcut seviyesi olan %39,5'ten %38,5'e çekilecek

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı nasıldı?

Ekim ayında alınan karar şöyle:

Politika Faizi İndirimi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan (yüzde 1) düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

Gecelik Faiz Oranları: Kurul, aynı zamanda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmişti.