TCMB açıkladı: Kapasite kullanım oranı ekimde arttı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre artış göstererek yüzde 74,2'ye çıktı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan arttı ve yüzde 74 seviyesine yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1828 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

