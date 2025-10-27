Akyüz, küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışlarının doğal döngüyü bozduğunu ifade ederek, bu durumun Türkiye'ye olan etkilerini de şöyle anlattı:

"Dünyada iklim değişikliğinde en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye, ilkbahar, sonbahar, yaz ve kış mevsimi olmak üzere dört mevsimli bir iklim yapısına sahiptir. Fakat son zamanlarda yaşanan iklim değişikliğinden dolayı Türkiye artık iki mevsimli iklim düzenine geçti. Önümüzdeki yıllarda bu süreci daha belirgin bir şekilde hissetmeye başlayacağız.

Artık kış aylarında yoğun kar ve yağmur yağışlarını görmeyeceğiz sıcaklıklar mevsim sıcaklığının üstünde olacak yaz mevsimi de Türkiye’de aşırı sıcaklığın hüküm sürdüğü bir şekilde seyredecek."